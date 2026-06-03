رئیس پلیس فتا استان اردبیل از دستگیری کلاهبرداری خبر داد که با ارائه رسید جعلی، اقدام به کلاهبرداری به ارزش ۲ میلیارد ریال کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود احدی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی کلاهبرداری با رسید جعلی بررسی موضوع در دستور کار کارکنان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس فتا، کلاهبردار شناسایی و طی عملیاتی در مخفیگاهش در شهرستان اردبیل دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل اظهار داشت: در این روش، کلاهبردار کالایی را از افراد خریداری می‌کند، سپس برای پرداخت هزینه، یک رسید جعلی با برنامه رسید ساز موبایلی ایجاد کرده و آن را به فرد فروشنده کالا ارسال می‌کند. فروشنده نیز که به کلاهبردار اعتماد کرده و کالا را از طریق اسنپ ارسال می‌کند و زمانی متوجه کلاهبرداری می‌شود که دیگر دیر شده و خبری از فرد کلاهبردار نیست.

او به شهروندان توصیه کرد هرگز به دیدن یک رسید پرداخت، چه کاغذی و چه تصویری اکتفا نکنند و حتماً موجودی حساب خود را با دستگاه کارتخوان یا موبایل بانک یا اینترنت بانک بررسی کنند تا از واریز وجه مطمین شوند، در معاملات کلان با درخواست تصویر کارت ملی و ثبت اطلاعات، طرف مقابل را احراز هویت نمایند، خرید و فروش خود را از طریق پلتفرم‌های رسمی و دارای تضمین امنیتی انجام دهند و در صورت مواجهه با هرگونه اقدام مشکوک، بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش دهند.

سرهنگ محمود احدی با تاکید بر اینکه اولویت پلیس فتا پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: با اطلاع رسانی‌های صورت گرفته متناسب با روش‌های نوین کلاهبرداری و جرایم سایبری و با آموزش‌های همگانی در راستای افزایش سطح آگاهی شهروندان و پیشگیری از وقوع جرایم این یگان گام برداشته است.

منبع: پلیس فتا