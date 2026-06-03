مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از عصر امروز سامانه جدید بارشی به استان وارد می شود که موجب ناپایداری های جوی طی چند روز پیش رو خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمد قربانپور مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر چهارشنبه وارد استان می شود که موجب ناپایداری‌های جوی خواهد شد. این سامانه بارشی با رگبار متناوب باران، رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید همراه خواهد بود، همچنین در مناطق مستعد، احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

وی افزود: این ناپایداری‌ها عمدتاً نیمه شمالی و تا حدودی مرکز استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و فعالیت آن تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

قربانپور یاد آور شد: فعالیت این سامانه بارشی با پیامدهایی نظیر آب‌گرفتگی معابر شهری و احتمال سیلابی شدن ناگهانی رودخانه‌ها و مسیل‌ها همراه خواهد شد.