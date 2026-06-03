برخی از شاعران بزرگ ایرانی علاقه زیادی به سرودن شعر در وصف حضرت علی (ع) داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خواندن اشعاری از بزرگان ادبیات فارسی که درباره امیرالمومنین (ع) شعر سرودند توسط علیرضا نورعلی پور، شاعر را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شعر نو ، حافظ شیرازی ، گلستان سعدی
خبرهای مرتبط
فیلم‌های شبکه تهران در هفتمین هفته بهار
بازخوانی شعر زیبای منزوی درباره امام هادی (ع) + فیلم
«صدای قلب من»؛ یک عاشقانه تاریخیِ آرام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
آخرین اخبار
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
تکنولوژیسم؛ رمانی در مرز علم، فلسفه و آینده‌پژوهی
برنامه‌های بزرگداشت امام خمینی (ره) در تهران و سراسر کشور اعلام شد
خواندن اشعاری از بزرگان ادبیات فارسی درباره امیرالمومنین (ع) + فیلم
واکنش جواد یساری به شایعات روز‌های اخیر + فیلم
رئیس ساترا: هیچ اختلالی در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و فیلمنامه‌های نمایش خانگی وجود ندارد + فیلم
ماجرای به‌کارگیری دشمن از سلاح کشتار جمعی در شهر لامرد و کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر از هموطنانمان
در حال تدارک فصل دوم سریال «در و تخته» هستیم/ یک سکانس اضافی در سریال وجود ندارد