وزیر نیرو گفت: امسال وضعیت آبی در برخی استان‌های کشور بهتر شده البته برخی استان‌ها نظیر اصفهان، تهران و قم در تنش هستند اما وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌آبادی صبح چهارشنبه در افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: انقلاب‌های صنعتی اول و دوم‌ را پست سر گذراندیم در مرحله انقلاب صنعتی چهارم در مقیاس جهانی هستیم و به سمت برقی سازی در حال حرکت هستیم.

وزیر نیرو ادامه داد: خوشبختانه امسال وضعیت آبی در برخی استان‌های کشور بهتر شده البته برخی استان‌ها نظیر اصفهان، تهران و قم در تنش هستند اما وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده است.

علی‌آبادی یادآور شد: در همه زمینه‌ها برای پرمصرف‌های برق و آب، قواعدی در کشور وضع شده که آن قواعد را رعایت خواهیم کرد و مطابق با آن هرکس از الگوی مصرف بیشتر مصرف کند طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی افزود: مصرف برق بیشتر شاخصه این دوره است در نتیحه باید مراقب بود تا بهانه‌ای برای تخریب محیط زیست نشود بنابراین توجه به نیروگاه‌های تجدید پذیر یک موضوع جهانی است که از این موضوع غافل نبودیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر کشور حدود ۴ برابر شده، اکنون از ۶ هزار مگاوات عبور کرده‌ایم و تا پایان سال برای ۱۱ هزار مگاوات هدف گذاری انجام شده که محقق خواهیم کرد.

علی‌آبادی تصریح کرد: البته در زمان جنگ هستیم باید توقعات را متناسب با شرایط تغییر دهیم، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان می‌تواند نوید تحقق این اهداف تعیین شده باشد.

وی بیان کرد: در شرایطی هستیم که باید به یکدیگر کمک کنیم، افرادی متاسفانه هستند که در این شرایط سخت به منافع خودشان فکر می‌کنند تلاش می‌کنیم همه منازل مردم برق داشته باشند و آب را به همه مصرف‌کنندگان در سطوح مختلف متناسب با اهداف راهبردی برسانیم.

منبع: مهر

برچسب ها: وضعیت آبی ، مشترکان پر مصرف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آقای وزیر چرا باید هزینه فاضلاب در قبض آب تقریبا ۷۰ درصد مصرفی آب باسد از آب مصرفی و آب کولر هم پواثل فاضلاب می گیرید .
بعد چرا باید هزینه فاضلاب که واقعا آنقدر بالا باشد درصورتی که مثل آب نگهداری شبک هزینه ندارد.
لطفا قبوض آب را اصلاح کنید یک دهم هزینه زندگی شده آب وفاضلاب
قبض آب از جمع قبوض برق وگاز وتلفن وشارژ ساختمان بیشتر هست چرا نعمت خدادادی را به زوذثر از مردم پول می گیرید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید اخطار جدی به کسانی بدهید که برای شستن حیاط یا ماشین از آب زیاد استفاده می کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یک نفر برای تعمیرات منزل ما امده بود میگفت ادارجات خودشان بیشترین مصرف را دارند مثلا دانشگاه شهید رجایی وضعیت لوله ها و شیرهای آبش آنقدر خرابه که اندازه یک محله آب هدر میره اونوقت به خانه ها سخت میگیرند مطمئنا مثل انجا زیادند ولی ناظر دلسوز نداریم ناظرها فقط پستشو دارند همین مثل 124 که وقتی از گرونی میگیم توجیه میکنه انگار ماباید یک چیزی هم بدیم تا راضی بشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
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