معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل از برگزاری تورنمنت آموزشی و پژوهشی «Lost Treasure»خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، با اشاره به برگزاری تورنمنت آموزشی و پژوهشی «Lost Treasure»، گفت: این رویداد نوآورانه با تلفیق دانش علوم پزشکی، پژوهش، فناوری و کار تیمی، بستری متفاوت برای یادگیری فعال دانشجویان فراهم کرد و نشان داد که میتوان از شیوههای خلاقانه برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی دانشجویان بهره گرفت.
او با بیان اینکه نظام آموزش علوم پزشکی در سالهای اخیر با ضرورت حرکت از آموزش صرفاً تئوری به سمت یادگیری فعال و تجربهمحور مواجه بوده است، افزود: پروژه «Lost Treasure» در پاسخ به این نیاز طراحی و اجرا شد تا دانشجویان بتوانند دانش تخصصی خود را در محیطی واقعی، تعاملی و مبتنی بر حل مسئله به کار گیرند.
قدیمی گفت: «Lost Treasure» صرفاً یک مسابقه دانشجویی نیست، بلکه یک تجربه آموزشی، پژوهشی و مهارتمحور است که برای نخستین بار در بستر دانشگاه علوم پزشکی طراحی شده و تلاش دارد مفاهیم علوم پزشکی را از فضای کلاس درس به میدان تجربه و عمل منتقل کند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: در این تورنمنت، دانشجویان طی چندین روز متوالی و در قالب تیمهای رقابتی، در یک سناریوی زنده و چالشبرانگیز حضور یافتند و برای پیشروی در مراحل مختلف، ناگزیر بودند از دانش خود در حوزههایی نظیر آناتومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی، تفکر پژوهشی، تحلیل داده، استدلال علمی و حل مسئله بهره بگیرند.
دکتر قدیمی با اشاره به ویژگیهای متمایز این رویداد، افزود: تلفیق آموزش علوم پزشکی، پژوهش، فناوری، روایت داستانی، بازیوارسازی (Gamification)، کار تیمی و تصمیمگیری تحت فشار در یک بستر واحد، «Lost Treasure» را به رویدادی منحصربهفرد تبدیل کرده است؛ مدلی که در بسیاری از دانشگاههای پیشرو جهان به عنوان یکی از اثربخشترین روشهای یادگیری فعال شناخته میشود.
او گفت: این پروژه علاوه بر تقویت دانش تخصصی، زمینه ارتقای مهارتهایی همچون تفکر انتقادی، حل مسئله، کار تیمی، مدیریت تعارض، رهبری، تصمیمگیری در شرایط پیچیده، مدیریت زمان و منابع، جستجوی علمی، تحلیل اطلاعات و مسئولیتپذیری فردی و گروهی را برای دانشجویان فراهم کرده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به دستاوردهای دانشگاهی این طرح، افزود: اجرای موفق «Lost Treasure» نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی بابل توانایی حرکت فراتر از الگوهای مرسوم آموزشی را دارد و میتواند به عنوان یکی از پیشگامان بهرهگیری از روشهای نوین یادگیری و گیمفیکیشن در کشور مطرح شود.
دکتر قدیمی گفت: این رویداد نمونهای عملی از پیوند آموزش، پژوهش، فناوری و فعالیتهای دانشجویی است و ظرفیت آن را دارد که در آینده به عنوان یک الگوی بومی در سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
او افزود: توسعه چنین طرحهایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی، افزایش مشارکت دانشجویان، کاهش فاصله میان دانش نظری و کاربرد عملی و همچنین تقویت مهارتهای نرم مورد نیاز آینده حرفهای دانشجویان ایفا کند؛ موضوعی که در نهایت بر کیفیت نظام سلامت کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان با اشاره به برگزاری اختتامیه این رویداد، گفت: اختتامیه «Lost Treasure» تنها پایان یک مسابقه نیست، بلکه نقطه پایانی بر پروژهای است که حاصل صدها ساعت برنامهریزی، پژوهش، سناریونویسی، تولید محتوا و اجرای میدانی بوده و به یکی از متفاوتترین تجربههای دانشجویی سالهای اخیر تبدیل شده است.