زن زندانی که به اتهام قتل ۱۷ سال در حبس بود با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت و آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زن میانسال که از سال ۸۸ به اتهام قتل همسرش محاکمه و روانه زندان شده بود در حالی که از شنیدن خبر آزادی خود خوشحال بود گفت: «هنوز باورم نمیشود بعد از ۱۷ سال و پشت سر گذاشتن سختترین لحظات از زندان آزاد میشوم.»
وی درباره این ماجرا گفت: «وقتی مرتکب قتل شدم و به زندان افتادم دو فرزندم که یک دختر و یک پسر خردسال بودند تنها ماندند و در تمام این سالها رنج زندان یک طرف و رنج تنهایی فرزندانم از سوی دیگر مرا از پا انداخته بود. فکر نمیکردم دیگر بتوانم بچههایم را ببینم از خدا و تمام کسانی که باعث آزادیام شدند سپاسگزارم و خدا را شکر میکنم که بار دیگر فرصت زندگی به من داد. میخواهم بعد از آزادی به پابوس امام رضا بروم و همانجا در جوار امام هشتم کار کنم و خادم شوم.»
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، پرونده این زن که از سال ۱۳۸۸ با موضوع قتل عمد گشوده شده و پس از طی مراحل قانونی به صدور حکم قطعی قصاص انجامیده بود، با تجلی فرهنگ صلح و سازش به سرانجام رسید.
این مددجو که در طول دوران حبس با ابراز ندامت عمیق از جرم خود مسیر اصلاح را در پیش گرفته بود، با همت و پیگیریهای امیر خلفیان دادستان مرکز خوزستان و تلاش مصلحین و ریشسفیدان، مورد عفو اولیای دم قرار گرفت و خانواده مقتول با تأسی از آموزههای دینی، از حق شرعی و قانونی خود برای قصاص گذشت کردند و با دریافت دیه، فرصت دوبارهای برای زندگی به این زن بخشیدند.
با توجه به نداشتن توانایی مالی خانواده مددجو در پرداخت دیه مطالبه شده، با ورود و رایزنی دادستان مرکز خوزستان، بخشی از این مبلغ از سوی انجمن حمایت از زندانیان تأمین و به اولیای دم پرداخت شد تا پس از ۱۷ سال، زمینه آزادی و بازگشت وی به کانون گرم خانواده فراهم شود.
منبع: روزنامه ایران