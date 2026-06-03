سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع چهار بنای غیرمجاز در روستای کاردگرکلا از توابع بخش مرکزی شهرستان نور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: در راستای صیانت از امنیت غذایی و اجرای قاطعانه قانون حفظ کاربری، اکیپ گشت سامانه ۱۳۱ این مدیریت طی بازدید‌های میدانی خود، چهار مورد ساخت و ساز غیرمجاز را در روستای کاردگرکلا از توابع بخش مرکزی و در حوزه استحفاظی مرکز جهاد کشاورزی شهید جمشیدی شناسایی کردند.

او با اشاره به قلع و قمع چهار بنای شناسایی شده به مساحت پانصد مترمربع در روستای کاردگرکلا، افزود: این عملیات پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور قضائی، با همکاری مقتدرانه نیروی انتظامی و یگان حفاظت غرب استان اجرا و قلع و قمع شد.

غفاری گفت: اراضی کشاورزی خط قرمز ما هستند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، بدون اغماض قلع و قمع خواهد شد و با افرادی که با ساخت دیوارکشی، تفکیک یا احداث بنا، امنیت غذایی جامعه را نشانه بگیرند، قاطعانه برخورد می‌کنیم.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از عموم شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله ملکی یا ساخت‌وساز، استعلام کاربری زمین را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور دریافت کنند.

برچسب ها: قلع و قمع ، اراضی کشاورزی
خبرهای مرتبط
قلع و قمع ۳۰ مورد ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی سوادکوه
زمین‌های کشاورزی خط قرمز تولید؛۴ بنا‌ی غیرمجاز در ایزدشهر نور قلع‌ و قمع شد
آزاد سازی سواحل و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم ۶۰ متری سواحل محمودآباد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تمهیدات ویژه برای تأمین پایدار آرد و نان در تعطیلات پایان هفته
نصب دو سامانه جدید هواشناسی در جاده چالوس
ترافیک سنگین در مسیر شمال
کشف ۱۰۰ میلیاردی انبار احتکاری لوله و اتصالات کشاورزی در قائم شهر
آخرین اخبار
نصب دو سامانه جدید هواشناسی در جاده چالوس
تمهیدات ویژه برای تأمین پایدار آرد و نان در تعطیلات پایان هفته
ترافیک سنگین در مسیر شمال
کشف ۱۰۰ میلیاردی انبار احتکاری لوله و اتصالات کشاورزی در قائم شهر
جابجایی بیش از ۴۸۷ هزار مسافر با ناوگان عمومی مازندران
تلفات ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ در چالوس بر اثر گرمای بی‌سابقه
هوای ابری و کاهش دما تا ۶ روز آینده در مازندران
آمادگی بابل در مقابله با پشه آئدس + فیلم
برخورد بدون اغماض با متخلفان؛ ۴ بنا در نور قلع و قمع شد
بابل میزبان یکی از نوآورانه‌ترین رویداد‌های آموزشی علوم پزشکی کشور
جاده‌های شمال از امروز زیر بار محدودیت های ترافیکی
پایان عربده‌کشی با زمینگیر شدن شرور سابقه‌دار در عباس‌آباد