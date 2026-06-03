سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع چهار بنای غیرمجاز در روستای کاردگرکلا از توابع بخش مرکزی شهرستان نور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: در راستای صیانت از امنیت غذایی و اجرای قاطعانه قانون حفظ کاربری، اکیپ گشت سامانه ۱۳۱ این مدیریت طی بازدید‌های میدانی خود، چهار مورد ساخت و ساز غیرمجاز را در روستای کاردگرکلا از توابع بخش مرکزی و در حوزه استحفاظی مرکز جهاد کشاورزی شهید جمشیدی شناسایی کردند.

او با اشاره به قلع و قمع چهار بنای شناسایی شده به مساحت پانصد مترمربع در روستای کاردگرکلا، افزود: این عملیات پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور قضائی، با همکاری مقتدرانه نیروی انتظامی و یگان حفاظت غرب استان اجرا و قلع و قمع شد.

غفاری گفت: اراضی کشاورزی خط قرمز ما هستند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، بدون اغماض قلع و قمع خواهد شد و با افرادی که با ساخت دیوارکشی، تفکیک یا احداث بنا، امنیت غذایی جامعه را نشانه بگیرند، قاطعانه برخورد می‌کنیم.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از عموم شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله ملکی یا ساخت‌وساز، استعلام کاربری زمین را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور دریافت کنند.