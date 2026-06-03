تیم ملی والیبال ایران تمرینات آماده‌سازی خود را برای هفته نخست لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ در برزیل پی گرفت. ملی‌پوشان صبح امروز بدنسازی کار کردند و عصر نیز تمرین توپی داشتند تا با شرایط میزبان هماهنگ شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ملی‌پوشان در این تمرین که به مدت دو ساعت زیر نظر روبرتو پیاتزا و دیگر اعضای کادر فنی برگزار شد، با انگیزه و جدی تمرینات را دنبال کردند.

مردان والیبال ایران صبح امروز به وقت برزیل یک نوبت تمرین بدنسازی دارند و در ادامه اعضای کادر فنی برای انجام امور ویزای فرانسه راهی سفارت این کشور در برزیلیا خواهند شد.

دومین تمرین توپی تیم ملی نیز از ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ عصر امروز (چهارشنبه ۱۳ خرداد) به وقت برزیل پیگیری می‌شود تا ملی پوشان با شرایط آب و هوایی و زمانی کشور میزبان هفته نخست لیگ ملت‌ها وفق پیدا کنند.

گفتنی است دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم ملی والیبال ایران و برزیل نیز ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد به وقت تهران در سالن یاچ کلاب بزریلیا برگزار می‌شود.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل می‌دهند.

تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدار‌های هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
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