باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در حاشیه بازدید از مرکز پزشکی حج و زیارت با قدردانی از تلاشهای کادر درمان و نیروهای اجرایی در ایام حج و به ویژه مشاعر مقدسه گفت: بیشترین مراجعات زائران پس از ایام تشریق مربوط به بیماریهای تنفسی و سرماخوردگی بوده و تنها در شبانهروز گذشته حدود دوهزار مراجعه به مراکز درمانی ثبت شده که بحمدالله کادر درمان در آمادگی کامل خدمت رسانی نموده است.
وی با تأکید بر اینکه مراکز درمانی تا آخرین روز حضور زائران در عربستان فعال خواهند بود، افزود: ازآغاز پروازهای بازگشت حجاج به شش ایستگاه پروازی کشور تاکنون بیش از سه هزار و ۸۰۰زائر به میهن اسلامی بازگشتهاند.
رشیدیان با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته برای افزایش ایستگاههای پروازی گفت: همچنین از وزیر راه و شهرسازی درخواست شده است در صورت وجود ظرفیت، از فرودگاههای بیشتری برای انتقالزائران استفاده شود تا حجاج به نزدیکترین مقصد ممکن منتقل شوند.
رئیس سازمان حج وزیارت ادامه داد: برای رفاه زائرانی که پس از ورود به کشور نیاز به انتقال بهاستان محل سکونت خود دارند، هماهنگیهای لازم جهت استفاده از ناوگان اتوبوسی مناسب و انتقال همزمان بار آنان انجام شده است.
در ادامه این بازدید، سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، با اشاره به آغاز عملیاتبازگشت بیماران گفت: روز گذشته ۱۹ بیمار و همراهان آنان در قالب سه پرواز به کشورمنتقل شدند تا روند درمان خود را در مراکز درمانی داخل کشور ادامه دهند.
وی همچنین از ثبت بیش از ۱۷۲ هزار خدمت سلامتمحور و ۸۲ هزار ویزیت پزشکی برای زائران ایرانی خبرداد و تأکید کرد: روند خدمترسانی درمانی تا پایان عملیات بازگشت حجاج در ۲۴خردادماه ادامه خواهد داشت و برای معدود زائران کاروانهای مدینه بعد نیز تمامیخدمات پزشکی و بهداشتی پیشبینی شده است.
رئیس سازمان حج وزیارت و رئیس مرکز پزشکی از بخشهای مختلف درمانی در این مرکز پزشکی بازدید کرده واز نزدیک با پزشکان و کادر درمان گفتوگو نمودند. همچنین زائران نیز در مواجه با رئیس سازمان حج و زیارت از خدمات مختلف اجرایی قدردانی کردند.