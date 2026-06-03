باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امروز (چهارشنبه، ۱۳ خرداد) با اشاره به اهمیت بزرگداشت دو واقعه ۱۴ و ۱۵ خرداد، جزئیات برنامه‌ها را اعلام کرد و گفت:چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ و پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، دو رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی هستند که در هر دو، یاد و نام رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) میدرخشد.

معاون استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حضرت امام را یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های سیاسی و مذهبی تاریخ معاصر ایران و جهان دانست و افزود: نقش ایشان در هدایت نهضت انقلابی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی، نقشی بیبدیل و غیرقابل انکار است. امام با شخصیتی کاریزماتیک، اندیش‌های پیشرو و برگرفته از تعالیم اسلامی، توانست جبهه اعتراضی ملت علیه نظام شاهنشاهی را سامان دهد، نظام پهلوی را سرنگون و نظامی نوین بر پایه جمهوریت و اسلامیت با رأی قاطع مردم ایران پایه‌گذاری کند که اکنون به الگویی برای بسیاری از کشور‌های اسلامی تبدیل شده است.

میرتاج‌الدینی در توصیف شخصیت امام خمینی (ره) ادامه داد: ایشان با تفکری انسان محور و ترسیم الگویی از حکمرانی عدالت‌خواهانه و با تأکید بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برگرفته از دین اسلام، و نیز با ویژگی‌های شخصیتی متعهد، عدالتطلب و مسئولیت‌پذیر، نظام جمهوری اسلامی ایران را بنیان نهاد و یکی از موفقترین نظام‌های جهان را به وجود آورد.

وی تأکید کرد: شناخت ابعاد وجودی امام، نیاز جدی نسل جدید است و بسیاری از این ابعاد همچنان ناشناخته مانده. نسل کنونی انقلاب، به ویژه جوانان، همه ابعاد شخصیتی امام را به درستی نمی‌شناسند. معرفی ایشان به نسل جوان که مسئولیت ملی و انقلابی گام دوم انقلاب را بر عهده خواهد گرفت، برای اداره بهینه آینده کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را نهضتی خودجوش و مردمی در واکنش به سخنرانی اعتراضی امام خمینی (ره) در مدرسه فیضیه قم دانست و افزود: ایشان در آن سخنرانی به صراحت به شاه و اسرائیل حمله کردند. به دنبال این سخنرانی، امام در سحرگاه ۱۵ خرداد در منزل خود در قم دستگیر شد و مردم همان روز در قم، ورامین، تهران، شیراز، تبریز و چند شهر دیگر به خیابان‌ها ریختند و قیام ۱۵ خرداد شکل گرفت. حضرت امام به دلیل شهادت جمعی از مردم به دست دژخیمان پهلوی، این روز را برای همیشه عزای عمومی اعلام کردند. قیام ۱۵ خرداد نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران بود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و بزرگداشت شصت و سومین سال قیام ۱۵ خرداد، امسال در شرایط جنگ تحمیلی سوم برگزار خواهد شد. در این شرایط، شاهد شهادت مظلومانه قائد شهید، حضرت آیت‌الله امام خامنه ای و جمعی از فرماندهان دلاور و مردم مقاوم، به‌ویژه ۱۶۸ دانش‌آموزان مینابی و شهدای ناوچه دنا به دست دشمن شیطانی آمریکایی-صهیونی بوده ایم.

وی افزود: بیش از ۹۰ شب است که مردم در خیابان‌ها و میادین حضور یافته و با امام جوان، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیعت کرده‌اند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های دفاعی و میدانی، گفت: ستاد‌های مرکز و استان‌ها برای بزرگداشت یاد و خاطره امام راحل و قیام ۱۵ خرداد در تهران و سایر استان‌ها فعال شده اند و با مشارکت دستگاه ها، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی، برنامه‌هایی تدوین و برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ستاد‌های مرکزی و استانی از دو ماه گذشته برای برگزاری این مناسبت‌ها فعال شده اند، افزود: برنامه‌ریزی، برگزاری جلسات هماهنگی و تأکید بر مردمی سازی مراسم از طریق مساجد، هیئت‌ها، گروه‌های جهادی و بسیج و همچنین استفاده از ظرفیت فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته است. هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف، تدوین شیوهنامه‌های اجرایی و تعیین شعار محوری پس از مشورت با نخبگان و هنرمندان انجام شده و شعار میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان شعار محوری امسال انتخاب شده است.

میرتاج‌الدینی با اشاره به برگزاری مراسم در بیش از هزار شهر و روستا با این شعار، اظهار داشت: در بخش برنامه‌های تبیینی، بخشی از خطبه‌های نماز جمعه ۱۵ خرداد به تبیین اهمیت این دو واقعه اختصاص می‌یابد و نشست‌های تخصصی و بصیرتی در حوزه‌های علمیه، مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج و مراکز فرهنگی سراسر کشور برگزار می‌شود.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: برگزاری میزگرد‌های تبیینی با حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی، تولید گسترده محتوای رسان‌های و دیجیتال، بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای تبیین ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد از دیگر برنامه‌هاست. همچنین مراسم انس با قرآن، شب شعر، نمایشگاه آثار و پوستر، تولید پیام‌های کوتاه توسط گروه‌های مرجع و اعزام سخنرانان ملی به استان‌ها برگزار می شود. برنامه‌های فرهنگی و هنری متعددی نیز در مساجد، کتابخانه‌ها و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد.

پیام رهبر انقلاب در سالگرد بزرگداشت امام خمینی (ره) قرائت می شود

میرتاج‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مراسم ویژه ۱۴ خرداد، فردا ساعت ۹ صبح در حرم مطهر امام خمینی (ره) با حضور مردم برگزار می‌شود و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم قرائت خواهد شد.

وی افزود: برگزاری مراسم‌های محوری در مراکز استان‌ها و هزار شهر کشور، راهپیمایی ۱۵ خرداد در قم پس از نماز جمعه به سمت حرم حضرت معصومه (س)، اجرای برنامه‌های فرهنگی و سرود‌های میدانی در محلات و فضاسازی شهری از دیگر برنامه‌های اجرایی است.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین از برگزاری مراسم ویژه در زادگاه امام خمینی (ره) در خمین، بیت تاریخی ایشان، جماران، نجف و سایر اماکن مرتبط خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های فرهنگی، مسابقات هنری و ادبی، تولید مستند و برنامه‌های ویژه رسان‌های نیز در این ایام اجرا خواهد شد. صداوسیمای مراکز استان‌ها نیز با تولید ویژهبرنامه‌ها و میزگرد‌های تخصصی به تبیین ابعاد مختلف این مناسبت‌ها می‌پردازد.

میرتاج‌الدینی ابراز امیدواری کرد: امسال تمام گرایش‌ها و سلیقه‌ها، منسجم‌تر از قبل در مراسم‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد حضور یابند.

تاکنون زمان دقیقی برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تعیین نشده است

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه درباره زمان تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تأکید کرد: جلسات مقدماتی متعددی برگزار شده، اما تصمیم نهایی برای برگزاری مراسم بر عهده بیت شریف امام شهید است. تاکنون زمان دقیقی تعیین نشده، اما برنامه‌ریزی های لازم برای حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیونی جمعیت برای این مراسم انجام شده است.