باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم

نظم خواب برخی کودکان در طول شبانه روز طبق برنامه مناسب پیش نمی‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوش آفرین بحرینی، کارشناس و مشاور خواب کودکان در برنامه تلویزیونی چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند، ارائه کرد.

مطالب مرتبط
چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم
young journalists club

راهکارهایی برای چرخه درست خواب کودک + فیلم

چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم
young journalists club

راهکاری برای خواب سریع کودک + فیلم

چند راهکار برای کودکانی که در طول روز خواب و شب‌ها بیدار هستند + فیلم
young journalists club

مولفه‌های یک خواب خوب برای کودک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha