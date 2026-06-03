 با امضای تفاهم نامه همکاری مابین بنیاد مسکن آذربایجان غربی و بهزیستی استان، کمک به ساخت،تامین و تکمیل ۸۰۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی آذربایجان غربی مقرر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - نشست کمیته مشترک اجرایی مربوط به تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی برگزار و مفاد قرارداد شامل کمک به احداث، تامین و تکمیل هشت هزار واحد مسکونی جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی در روستاها و شهرها که مورد تایید طرفین قرار گرفت.

در این جلسه همچنین استفاده از ظرفیت ایجاد شده در بخش تخصیص اراضی، پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی کم بهره و کمک‌های بلاعوض پیش بینی شده و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین جهت کمک به حساب ۱۰۰ امام(ره) و تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز و کمک به تامین مصالح نیز بحث و بررسی شد.

این نشست با حضور معاون توانمندسازی اداره کل بهزیستی استان و معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و اعضای کمیته اقتصادی و حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن استان برگزار شد.