رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۳۸۲هزار و ۷۵۰ فقره تخلف ساکن در معابر پایتخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۳۸۲هزار و ۷۵۰ فقره تخلف ساکن در معابر پایتخت از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

به گفته وی، این حجم از تخلفات نشان‌دهنده تداوم برخی رفتار‌های نادرست ترافیکی است که بخش قابل‌توجهی از آنها موجب سد معبر، ایجاد اختلال در عبور و مرور و تضییع حقوق شهروندان می‌شود.

سردار موسوی‌پور با تشریح جزئیات این آمار گفت: از ابتدای زمستان تاکنون، مأموران پلیس راهور تهران بزرگ بیش ۳۸۲هزار و ۷۵۰ مورد تخلف ساکن را در سطح شهر ثبت کرده‌اند. بخش عمده این تخلفات مربوط به توقف‌های غیرمجاز، سد معبر و پارک در محل‌های ممنوعه بوده است؛ تخلفاتی که به‌طور مستقیم بر روان‌سازی ترافیک و کیفیت زندگی شهروندان اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از این تخلفات سهم بیشتری در ایجاد گره‌های ترافیکی دارند، افزود: توقف‌های منجر به سد معبر و ایجاد اختلال در عبور و مرور در صدر تخلفات ثبت‌شده قرار دارد. همچنین توقف دوبله در معابر که یکی از عوامل اصلی کندی جریان ترافیک است، از پرتکرارترین تخلفات این دوره محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه، دیگر تخلفات ساکن را به این شرح اعلام کرد:

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

توقف مطلقاً ممنوع

توقف و سد معبر در تقاطع‌ها، میادین و سطوح شطرنجی

توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده

توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی

توقف در حاشیه راه برای فروش کالا

توقف در پیاده‌رو‌ها

توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت

سردار موسوی‌پور با تأکید بر الزامات قانونی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات، مواردی همچون توقف دوبله، پارک در پیاده‌رو، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، توقف در محدوده‌های ممنوعه، سد معبر و توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی همگی تخلف محسوب می‌شوند و مأموران پلیس موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات مربوط به توقف و پارک، ضمن احترام به حقوق دیگران، به روان‌سازی ترافیک و کاهش تنش‌های ترافیکی در سطح شهر کمک کنند. او تأکید کرد که حتی توقف کوتاه‌مدت در محل‌های ممنوعه نیز تخلف محسوب می‌شود و علاوه بر ایجاد مزاحمت برای سایرین، مشمول اعمال قانون خواهد بود.