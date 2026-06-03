اولین مانور مقابله با تب دنگی پشه آئدس در سطح شهرستان بابل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر جهانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تاکید بر اهمیت موضوع و رویت چندین نمونه در تلهگذاریهای سال گذشته، گفت: در سال گذشته تلهگذاریهایی که همکارانمان در بخشهای مختلفی از شهرستان بابل جهت شکار پشه آئدس انجام دادند چندین مورد در بخش بندپی شرقی و دیگر مکانهای این شهرستان رویت شد به همین خاطر به دلیل آنکه پشه آئدس در فصل سرما فعالیتی ندارد و در فصل گرما شروع به تخم گذاری و فعالیت میکند سبب شد تا اولین مانور مقابله با پشه آئدس و تب دِنگی را در بخش بندپی شرقی بابل برگزار کنیم.
او در رابطه با چگونگی پدیدار شدن پشه آئدس در کشور، افزود: این پشه از گونه آفریقایی میباشد که در سالهای گذشته به واسطه تجارت لاستیک فرسوده در سایر نقاط جهان اندک اندک فراگیر شد چرا که این نوع پشه به شدت علاقمند لاستیک رنگ سیاه است و در حالتی که آب در داخل لاستیک راکد ماند این پشه شروع به تخم گذاری میکند.
دکتر جهانی با اشاره به بیماری دردآور ابتلا به تب دانگ پشه آئدس، گفت: علائم این بیماری تب و لرز، عرق، درد شدید پشت حدقه چشم به همراه دردهای استخوانی که مشهور است به دردهای شکننده از جمله علائم ابتلا به تب دانگ است.
او ادامه داد: به این پشه میگویند پشه ببری و نمایی سفید و سیاه بر بدن دارد که تشخیصش نسبت به دیگر پشههای موجود کمی آسانتر است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه مبتلایان حتما در صورت ابتلا به پزشک خانواده مراجعه کنند، افزود: درمان این بیماری بصورت درمان حمایتی میباشد که تحت نظر پزشک باید انجام گیرد و افراد جهت پیشگیری به ابتلا، مراقب آب جمع شده در لاستیکها باشند چرا که این مکان مهمترین مکان وجود پشه آئدس است به همراه زیر گلدانها که اکثرا آب جمع میشود.
دکتر جهانی در پایان گفت: به لطف خدا در استانهای شمالی و شهرستان بابل موردی مبنی بر گزیدگی فردی توسط پشه آئدس گزارش نشده است و ما با برگزاری این مانور این اطمینان را میدهیم که همکارانمان در مرکز معاونت بهداشت از آمادگی کامل جهت مقابله با این پدیده برخوردار هستند.