به دنبال افزایش تورم و بروز بحران در صنایع ژاپن تحت تاثیر جنگ علیه ایران، توکیو بودجه‌ای کلان را برای جبران پایداری انرژی تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت ژاپن امروز چهارشنبه، یک بودجه تکمیلی به ارزش ۱۹ میلیارد دلار را برای حمایت از خانوار‌های آسیب‌دیده از افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از پیامد‌های جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران تصویب کرد.

دفتر سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که این بودجه اضافی در جریان نشست کابینه به تصویب رسیده است؛ هم‌زمان، مینورو کیهارا، سخنگوی رسمی دولت، تخصیص ۳.۱۱۳۵ تریلیون ین (حدود ۱۹ میلیارد دلار) را برای این منظور تأیید کرد.

کیهارا اظهار داشت که دولت این بودجه را برای کاهش خطرات اقتصادی مرتبط با تداوم بلاتکلیفی و ناامنی در غرب آسیا آماده کرده است و خاطرنشان کرد که دولت به نظارت بر روند قیمت‌ها برای محافظت از معیشت شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی ادامه خواهد داد.

تاکایچی ماه گذشته اعلام کرده بود که این بودجه اضافی برای کاهش آثار افزایش قیمت بنزین، برق و گاز بر خانوار‌های ژاپنی استفاده خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ژاپن با پیامد‌های اقتصادی فزاینده ناشی از اختلال در زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ به‌طوری که گزارش‌های محلی نشان می‌دهند شرکت «کالبی» به دلیل کمبود جوهر که مرتبط با جنگ علیه ایران است، بسته‌بندی ۱۴ محصول خود را با بسته‌های خاکستری جایگزین کرده است.

تاکایچی تاکید کرد که دولت انتظار دارد تا بهار آینده عرضه پایدار نفت را حفظ کند و اشاره کرد که تامین نفت جایگزین از خارج از غرب آسیا، به بیش از ۸۰ درصد از سطوح پیشین خود بازگشته است.

در مقابل، بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی خود از نرخ تورم را در ماه آوریل افزایش و ارزیابی‌اش از رشد اقتصادی را کاهش داد؛ اقدامی که در سایه افزایش شدید قیمت نفت ناشی از جنگ علیه ایران صورت گرفته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: دولت ژاپن ، نخست وزیر ژاپن ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
در سایه جنگ آمریکا با ایران رخ داد
تأخیر ۲ ساله در تحویل موشک تاماهاک به ژاپن
ورود نخستین محموله نفت روسیه به ژاپن در پی انسداد تنگه هرمز
تویوتا: جنگ ایران ۴.۳ میلیارد دلار به ما ضرر زد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
آخرین اخبار
برزیل: وزیر خارجه ترامپ دشمن خونی آمریکای لاتین است
پنج عضو جدید و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند
ترامپ در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت می‌کند
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا