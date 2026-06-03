باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت ژاپن امروز چهارشنبه، یک بودجه تکمیلی به ارزش ۱۹ میلیارد دلار را برای حمایت از خانوارهای آسیبدیده از افزایش هزینههای زندگی ناشی از پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران تصویب کرد.
دفتر سانای تاکایچی، نخستوزیر ژاپن اعلام کرد که این بودجه اضافی در جریان نشست کابینه به تصویب رسیده است؛ همزمان، مینورو کیهارا، سخنگوی رسمی دولت، تخصیص ۳.۱۱۳۵ تریلیون ین (حدود ۱۹ میلیارد دلار) را برای این منظور تأیید کرد.
کیهارا اظهار داشت که دولت این بودجه را برای کاهش خطرات اقتصادی مرتبط با تداوم بلاتکلیفی و ناامنی در غرب آسیا آماده کرده است و خاطرنشان کرد که دولت به نظارت بر روند قیمتها برای محافظت از معیشت شهروندان و فعالیتهای اقتصادی ادامه خواهد داد.
تاکایچی ماه گذشته اعلام کرده بود که این بودجه اضافی برای کاهش آثار افزایش قیمت بنزین، برق و گاز بر خانوارهای ژاپنی استفاده خواهد شد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که ژاپن با پیامدهای اقتصادی فزاینده ناشی از اختلال در زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی دستوپنجه نرم میکند؛ بهطوری که گزارشهای محلی نشان میدهند شرکت «کالبی» به دلیل کمبود جوهر که مرتبط با جنگ علیه ایران است، بستهبندی ۱۴ محصول خود را با بستههای خاکستری جایگزین کرده است.
تاکایچی تاکید کرد که دولت انتظار دارد تا بهار آینده عرضه پایدار نفت را حفظ کند و اشاره کرد که تامین نفت جایگزین از خارج از غرب آسیا، به بیش از ۸۰ درصد از سطوح پیشین خود بازگشته است.
در مقابل، بانک مرکزی ژاپن پیشبینی خود از نرخ تورم را در ماه آوریل افزایش و ارزیابیاش از رشد اقتصادی را کاهش داد؛ اقدامی که در سایه افزایش شدید قیمت نفت ناشی از جنگ علیه ایران صورت گرفته است.
منبع: المیادین