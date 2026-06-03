باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

در این ویدیو نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی گفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنگام خرید انگشترها و سنگ‌های نگین باید بسیار توجه کرد. در همین رابطه عبدالله آذری، انگشترساز در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دوم سیما توضیحاتی را ارائه کرد.

مطالب مرتبط
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
young journalists club

ماجرای انگشتر هدیه رهبر شهید انقلاب به سرمربی تیم ملی کشتی + فیلم

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
young journalists club

وقتی انگشتر رهبر شهید گره‌گشای یک زندانی مالی شد + فیلم

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
young journalists club

آرزویی که برآورده شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha