ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود نجفی عرب با اشاره به رایزنی‌ها و مکاتبات پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت با شرکای جهانی برای حفظ ثبات اقتصادی گفت: این مکاتبات، طیف گسترده‌ای از کشور‌ها شامل همسایگان ایران، منطقه اوراسیا، حوزه دریای خزر، کشور‌های حوزه خلیج فارس و همچنین شرکای اقتصادی در اروپا را در برگرفته و کشور‌هایی نظیر چین و هند نیز در زمره مخاطبان این پیام‌ها قرار دارند.

وی با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور، تصریح کرد: طی این رایزنی‌ها، ضمن ارائه تصویری روشن از شرایط جاری مراودات اقتصادی و تجاری، ضرورت صیانت از ثبات و پایداری در روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی گوشزد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فضای پرتنش منطقه، تصریح کرد که تحولات سیاسی و امنیتی، اثراتی فراتر از مرز‌ها داشته و می‌تواند زنجیره‌های تامین و مبادلات جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو، نقش‌آفرینی بنگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی در کاهش نااطمینانی‌ها با توسل به مناسبات تجاری و تعاملات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین نسبت به بروز اختلال در کریدور‌های تجاری هشدار داد و گفت: بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای، مسیر‌های اتصال و روند‌های توسعه اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه ساخته‌اند. با این حال، تحولات ژئوپولیتیکی، ظرفیت‌های ایران را به‌عنوان حلقه اتصال میان کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی با خلیج فارس و دریای عمان بیش از پیش نمایان ساخته است؛ ظرفیتی که می‌تواند در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نقشی راهبردی ایفا کند.

نجفی‌عرب در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت چندجانبه‌گرایی در مدیریت ریسک‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود:رویکرد‌های یک‌جانبه می‌تواند به تشدید نااطمینانی‌ها منجر شود. به‌علاوه، بر اساس تجارب سال‌های گذشته، سیاست‌های محدودکننده خارج از چارچوب‌های متعارف، تبعات قابل‌توجهی بر محیط اقتصادی کشور‌ها داشته است.

وی همچنین بر لزوم تداوم ارتباط میان بازیگران اقتصادی تاکید کرد و یادآور شد: شکل‌گیری درک روشن و مشترک از نظم در حال تغییر اقتصاد جهانی، مستلزم گفت‌وگوی مستمر و تعامل سازنده بوده و تبادل دیدگاه‌ها، پیش‌نیاز عبور از چالش‌های پیش‌رو محسوب می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: تقویت ارتباطات نهادی، ارتقای فهم متقابل و حرکت به سمت ثبات اقتصادی و توسعه پایدار در سطح منطقه و جهان از جمله اهداف اصلی مکاتبات صورت گرفته، بوده است.

وی همچنین، نسبت به آغاز گفت‌و‌گو‌های هدفمند با همتایان خارجی، شناسایی فرصت‌های جدید، تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌ها نیز اعلام آمادگی کرد.