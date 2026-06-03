بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو ابلاغیه مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ بانک مرکزی در خصوص تعیین سهمیه برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، دستورالعمل اجرایی پرداخت این تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

تاکید می‌شود، متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و این تسهیلات با توجه به شرایط متقاضی، برای تمام افراد در صف (ثبت‌نام شده در سال ۱۴۰۵ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ ابلاغی قابل پرداخت خواهد بود.

بر اساس قانون بودجه سال جاری به هر یک از زوجین که در زمان ثبت درخواست در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از تاریخ ازدواج آنها بیشتر از ۴ سال نگذشته باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد. همچنین اگر سن زوج (مرد) زیر ۲۵ سال و سن زوجه (زن) زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ این وام برای هر یک از آنها به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. 

طبق ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تسهیلات مربوط به این افراد از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل و به میزان دو برابر افراد عادی پرداخت می‌شود. بدین ترتیب به هر یک از زوجین مشمول این ماده، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان وام ازدواج تعلق می‌گیرد. همچنین در صورتی که مشمولان ایثارگر واجد شرط سنی مشروح در قانون باشند (زیر ۲۵ و زیر ۲۳ سال)، سقف این تسهیلات برای هر یک از آنها به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد. 

همچنین بر اساس دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، این تسهیلات به پدر فرزندانی که از تاریخ تولد آنان بیش از ۲ سال نگذشته باشد و در داخل ایران متولد شده‌اند، در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۱- فرزند اول مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۳ ساله (۳۶ ماه)

۲- فرزند دوم مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۴ ساله (۴۸ ماه)

۳- فرزند سوم مبلغ ۱.۳۲۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۵ ساله (۶۰ ماه)

۳- فرزند چهارم مبلغ ۱.۶۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۶ ساله (۷۲ ماه)

۴- فرزند پنجم و بیشتر مبلغ ۲.۲۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۷ ساله (۸۴ ماه)

لازم به ذکر است تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می‌شود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، وام ازدواج
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
علیجانی
۲۰:۵۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مناسفانه چندماه ثبت نام وام فرزندآوری در بانک صادرات خوزستان، مسجدسلیمان انجام دادم ولی متاسفانه جواب سر بالا میدن.
مسئولین محترم سرپرستی بانک صادرات استان خوزستان و بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی لطف خواهشا پیگیری کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
شما اگر با یک دست بدهید ، با صد دست پس میگیرید.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
40 سالمه 10 ساله ازدواج کردم 440 ملیون وام که نه 440 ملیون پول نقد هم بدن جرات نمیکنم بهش حتی فکر کنم با این وضعیت گرونی خونه و ...
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یعنی اصلا اضاف نشده؟؟
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
عمار .
۱۸:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اللهم عجل لولیک الفرج .
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بچم دوسالش هنو وام بش ندادن ۲۸۵ نفر هم جلوش این چ وام دادنی هس دیگه ۱۲۰ میلیون پول چ ارزشی داره
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نزدیک یکساله در نوبت وام ازدواج فرزندم هستم و هنوز خبری نیست پیگیری هم کردیم اما همچنان ....
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید اول تو سامانه ثبت نام کنید بعد به بانک معرفی می کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
به زوجینی که پنج بچه و بیشتر دارند جایزه دهید نه یکی ،دو بچه
۵
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
شما مواظب زوجینی باشید که ازدواج کرده اند و به خاطر مشکلات مسکن و معیشت ووو در آستانه طلاق هستند ! بقیه را بیخیال بشوید لطفا
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۵۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پول داراوام نمی گیرند فقراضامن ندارند اصلاشمامردم رهاکنید بهتره
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
علی*
۱۱:۵۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرا بانک سپه توی لیست شون نیست ؟
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترو خدا بیخیال مردم دارن از گرسنگی می‌میرند پول نان ندارن با این اوضاع اقتصادی همون وام فقط باید بره پول پوشک وسلام با سیاست شما مسولین قبل از جنگ هم همین وضعیت بود ولی به حال زمان جنگ پس لطفاً بس کنید ایران به زودی به پیر ترین کشور جهان تبدیل خواهد شد
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۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
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