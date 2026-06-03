باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو ابلاغیه مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ بانک مرکزی در خصوص تعیین سهمیه برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، دستورالعمل اجرایی پرداخت این تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ شد.

تاکید می‌شود، متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و این تسهیلات با توجه به شرایط متقاضی، برای تمام افراد در صف (ثبت‌نام شده در سال ۱۴۰۵ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ ابلاغی قابل پرداخت خواهد بود.

بر اساس قانون بودجه سال جاری به هر یک از زوجین که در زمان ثبت درخواست در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از تاریخ ازدواج آنها بیشتر از ۴ سال نگذشته باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد. همچنین اگر سن زوج (مرد) زیر ۲۵ سال و سن زوجه (زن) زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ این وام برای هر یک از آنها به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

طبق ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تسهیلات مربوط به این افراد از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل و به میزان دو برابر افراد عادی پرداخت می‌شود. بدین ترتیب به هر یک از زوجین مشمول این ماده، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان وام ازدواج تعلق می‌گیرد. همچنین در صورتی که مشمولان ایثارگر واجد شرط سنی مشروح در قانون باشند (زیر ۲۵ و زیر ۲۳ سال)، سقف این تسهیلات برای هر یک از آنها به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

همچنین بر اساس دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، این تسهیلات به پدر فرزندانی که از تاریخ تولد آنان بیش از ۲ سال نگذشته باشد و در داخل ایران متولد شده‌اند، در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۱- فرزند اول مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۳ ساله (۳۶ ماه)

۲- فرزند دوم مبلغ ۸۸۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۴ ساله (۴۸ ماه)

۳- فرزند سوم مبلغ ۱.۳۲۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۵ ساله (۶۰ ماه)

۳- فرزند چهارم مبلغ ۱.۶۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۶ ساله (۷۲ ماه)

۴- فرزند پنجم و بیشتر مبلغ ۲.۲۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۷ ساله (۸۴ ماه)

لازم به ذکر است تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می‌شود.

منبع: بانک مرکزی