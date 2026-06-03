باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح اقدامات این نهاد در بازسازی مناطق آسیبدیده استان، از تداوم عملیات نوسازی واحدهای خسارتدیده ناشی از جنگ و حوادث طبیعی خبر داد و گفت: بنیاد مسکن به عنوان متولی اصلی بازسازی مناطق جنگزده، سیلزده و زلزلهزده، مسئولیت اجرای مصوبات دولت در این حوزه را بر عهده دارد.
اکبری فضلی اظهار کرد: در حال حاضر پروژههای متعددی در سطح استان در دست اجراست که از جمله آنها میتوان به بازسازی واحدهای آسیبدیده در بندر امام خمینی (ره) پس از آبگرفتگی گسترده سال ۱۳۹۹، اجرای طرحهای جابهجایی و ایمنسازی در مسجدسلیمان و همچنین بازسازی خسارات ناشی از جنگ رمضان در نقاط مختلف خوزستان اشاره کرد.
وی با اشاره به گستردگی خسارات وارد شده در جریان حملات اخیر افزود: برآوردهای انجامشده نشان میدهد حدود ۷ هزار واحد مسکونی و تجاری در استان خوزستان دچار خسارت شدهاند که از این تعداد، ۵۳ واحد به طور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد هستند. همچنین صدها واحد دیگر نیز با خسارات متوسط و جزئی مواجه شدند که عملیات تعمیر و بازسازی بخش قابل توجهی از آنها تاکنون به پایان رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با تأکید بر حمایت دولت از آسیبدیدگان گفت: به منظور تسریع در روند بازسازی و بازگشت خانوارها به شرایط عادی زندگی، تسهیلات ویژهای برای جبران خسارات در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برای واحدهای روستایی که نیازمند احداث مجدد هستند، تسهیلات قرضالحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی پرداخت میشود و در مناطق شهری نیز تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات بازسازی و نوسازی در اختیار مالکان قرار میگیرد.
اکبری فضلی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن با بسیج امکانات فنی و اجرایی خود، تلاش میکند روند بازسازی مناطق آسیبدیده با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود تا خانوادههای خسارتدیده هرچه سریعتر به منازل و محل کسبوکار خود بازگردند.