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چه چیزی باعث می‌شود یک شایعه قابل باور شود؟ + فیلم

ترفند‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود یک شایعه رنگ حقیقت به خود بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی از رسانه‌های خارجی مهارت بالایی در نشان دادن دروغ به جای حقیقت دارند و ترفندهایی وجود دارد که باعث می‌شود یک شایعه رنگ حقیقت به خود بگیرد.

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