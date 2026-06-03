معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار اردیبهشت ماه کارت امید مادر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «یعقوب اندایش» گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید (ره) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه جلسه ۹۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط با " الزامات و راهکار‌های بهبود وضعیت جمعیت کشور" و بند (ج) ابلاغیه شماره ۱۴۰۴/ ۱۲۰۰۴/ دش مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر "حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور"، با تخصیص منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به دنیا می‌آیند، تا پایان ۲ سالگی فرزند مشمول طرح هستند.

وی افزود: کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون وزیر رفاه اشاره کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبدغذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیرخشک رایگان برای تعداد بالغ بر ۱۲۹ هزار و ۳۵۶ کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ را در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب مادران مشمول از ۱۳ خرداد ماه تخصیص خواهد داد.

اندایش تصریح کرد: در این مرحله علاوه بر ۶۳ هزار و ۳۰۵ کودک متولد فروردین ماه که در مرحله اول مشمول طرح کارت امید مادر در فروردین ماه بوده‌اند، ۵ هزار و ۷۶۰ کودک جامانده از فهرست ارسالی کودکان متولد شده در فروردین ماه از سوی سازمان ثبت احوال به دلیل تاخیر خانوار در دریافت شناسنامه و ۶۰ هزار و ۲۹۱ کودک متولد اردیبهشت ماه شارژ شده‌اند و همگی مشمول دریافت اعتبار ۲ میلیون تومانی اعتبار اردیبهشت ماه هستند.
اندایش یادآورشد: ۵.۷۶۰ کودک متولد فروردین ماه سال جاری که خانوار ایشان با تاخیر شناسنامه دریافت کرده‌اند و از لیست فروردین جامانده بوده‌اند، در این مرحله، مبلغ ۴ میلیون تومان (اعتبار فروردین و اردیبهشت ماه همزمان) در کارت امید مادر (به حساب مادران) ایشان شارژ شده است.
معاون وزیر رفاه افزود: با دریافت ماهانه اطلاعات مادران دارای کودک متولد شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، اعتبار خرید به حساب مادر خانوار مشمول، در تمام استان‌های کشور شارژ می‌شود.

خانوار‌های مشمول می‌توانند بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده را که مشتمل بر سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و پوشک بچه و در صورت لزوم شیرخشک رایگان است، تا سقف اعتبار ۲۰ میلیون ریال، فارغ از دهک درآمدی از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید نمایند.

اندایش افزود؛ اعتبار مذکور به حساب مادر خانوار مشمول (دارای کودک متولد شده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱) واریز شده و از ۱۳ خردادماه سالجاری قابل بهره‌برداری است و امکان خرید ۱۶ قلم کالای موردتأیید از طریق تمام فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی و شیرخشک و پوشک بچه از داروخانه‌ها، در دسترس مادران قرار دارد. همچنین خانوار‌های مشمول می‌توانند با استفاده از برنامه کاربردی "شمیم"، برنامه کاربردی بله- برنامه کاربردی سروش پلاس ـ کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و تلفن ۶۳۶۹-۰۲۱ از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.

اندایش گفت: خانوار‌های مشمول جهت تهیه سبدغذایی و پوشک بچه و شیرخشک رایگان می‌توانند به نزدیکترین فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک و داروخانه‌ها مراجعه نمایند. مهلت استفاده از این اعتبار، سه ماه خواهد بود.

برچسب ها: مادر و کودک ، کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خب مگه قبل از ۱ فروردین امسال دیگه بچه به دنیا نیومده؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کجا پوشک رایگان میدن ؟
۰
۱
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