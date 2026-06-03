باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام داشت؛ سودجویانی که برای پر کردن جیبشان، سلامت شهروندان را با برچسبهای جعلی به بازی گرفته بودند دستگیر شدند. عملیات کشف این انبار بزرگ، نتیجه نظارت هوشمندانه و دریافت اطلاعات محرمانه از سوی مردم بوده است.
اداره نظارت بر اماکن تهران با اماکن شهرستان ری فعالیتهای مشکوک در یک سوله در یکی از روستاها را زیر نظر گرفت. حجم تردد غیرعادی به این واحد و عدم وجود مجوزهای قانونی، اولین زنگ خطر بود.
مأموران با رصد دقیق، متوجه شدند که در این واحد، فرآیند «بازسازی برند» در حال انجام است؛ یعنی تخممرغهای فاسد با استفاده از لیبلهای جعلی و تاریخهای انقضای جدید، خود را به جای کالای تازه جا میزنند.
با اخذ دستورات قضایی، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲، پلیس با اجرای دستور پلمب، وارد سوله شدند. در صحنه جرم، علاوه بر حجم عظیم تخممرغهای فاسد، تجهیزات لیبلزنی و مواد بستهبندی غیربهداشتی نیز کشف و ضبط شد.
پلیس خطاب به سودجویان و متخلفین اعلام داشت: هرگونه دستکاری در تاریخ مصرف، درج لیبل جعلی یا فعالیت در کارگاههای غیرمجاز و زیرزمینی، نه تنها منجر به پلمب واحد و مصادره اموال میشود، بلکه با پروندههای سنگین کیفری و حکمهای بازدارنده روبهرو خواهند شد. سلامت مردم «خط قرمز» ماست و هیچ توجیه اقتصادی، مجوزِ آسیب به جان انسانها نیست.