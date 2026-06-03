رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: در حال حاضر نقدینگی و قیمت گذاری سنتی از جمله مشکلات صنعت داروسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد عبده زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نشست خبری گفت: در حال حاضر قیمت گذاری سنتی دارو جوابگو نبوده و باید روش دیگری اتخاذ کرد. 

به گفته وی، در حال حاضر کمبودهای دارویی وجود دارد که برخی توجیه داشته و بخش دیگر غیر موجه است. در حوزه دارو سعی کرده‌ایم برای مردم آرامش فراهم کنیم. 

وی افزود: قیمت حمل مواد اولیه به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمن افزایش پیدا کرده است. 

وی تصریح کرد: اکنون وظیفه صندوق‌های بیمه، پوشش دارو و کاهش پرداختی از جیب مردم و بیماران است. سازمان‌های مربوطه باید تسهیل‌گر تولید دارو و حتی اصلاح قیمت دارو باشند و با اختصاص بودجه مناسب پوشش بیمه‌ای دارو را به خوبی انجام دهند.

عبده زاده ادامه داد: محدودیت‌های ارزی و بودجه‌ای و حتی مسائل حمل و‌ نقل را درک می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا مشکلات احتمالی مردم در خصوص زنجیره درمان بیماران و دسترسی مناسب مردم به دارو را بر طرف کنیم.

وی بیان کرد: صنایع دارویی کشور نقطه اتکای حوزه سلامت در کشور هستند و این کارها علی رغم مشکلات تامین بودجه و ارز انجام شده است.

وی ادامه داد: همکاران در حوزه‌های تولید دارو، مواد تولید دارویی و پخش دارو در جنگ تحمیلی اقدامات درخشانی انجام دادند تا مردم در آن شرایط دغدغه تامین دارو نداشته باشند.

عبده‌زاده ادامه داد: در حال حاضر سه چالش اصلی صنعت دارو، نقدینگی، تامین ارز و قیمت‌گذاری است.

وی بیان کرد: چالش‌ها و گلایه‌های جدی در این حوزه وجود دارد، اما در این مدت سعی شده است اگر دغدغه یا مشکلی وجود دارد، از طریق مکاتبات محرمانه با دولت مطرح شود.

عبده‌زاده با تاکید بر نقش صنعت دارو در کاهش وابستگی کشور به واردات دارو گفت: صنعت دارو طی سال‌های گذشته با ایجاد ارزش افزوده، ضمن توسعه تولید داخلی، سهم واردات و وابستگی به داروهای خارجی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش پرداخت از جیب بیماران کمک کرده است.

در ادامه مراسم ، پویا فرهت، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: تناسب قیمت دارو وجود ندارد و ارز دارویی به ۲۸۵۰۰ افزایش پیدا کرده که به همین دلیل، صنعت دارویی درخواست منطقی جهت اصلاح قیمت به دلیل افزایش قیمت تولید داشته است.

به گفته وی، افزایش نرخ‌ها، بدون تناسب با تورم انجام شده بود. 

وی تصریح کرد: صنایع دارویی به دلیل عدم تامین ارز و نقدینگی از بهمن سال گذشته هشدار کمبود دارو در خرداد را داده بودند. 

فرهت افزود: همچنین قیمت‌ها در پتروشیمی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

برچسب ها: تولید دارو ، کمبود دارو
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