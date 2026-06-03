مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و سیدمحمدهادی سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تقدیر از دستاوردهای این سازمان در حوزه هوشمندسازی و سیستمی کردن فرایندهای مالیاتی، عملکرد نظام مالیاتی را در میان دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشرو و قابلتوجه توصیف کرد.
مدنیزاده با تاکید بر اینکه افزایش اتکای بودجه جاری دولت به درآمدهای مالیاتی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم پیشرفت است، افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، این هدفگذاری با جدیت در حال تحقق است و سازمان امور مالیاتی توانسته است سهم بسزایی در تامین درآمدهای پایدار دولت ایفا کند.
وی با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی در ثبات بخشی اقتصاد کلان موثر بوده و نقش تسهیلگری در عبور از شرایط بحرانی و ایجاد آرامش در بازار ایفا میکند، اظهار داشت: تعیین مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل که در سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز تداوم خواهد یافت، از جمله اقدامات حمایتی مهم در جهت حفظ آرامش فضای کسب و کار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ضمن تاکید بر ظرفیتهای قانونی برای حمایت از شرکتهایی که در بخش تحقیق و توسعه دانشگاهها مشارکت میکنند، افزود: بر اساس تفاهمنامه مشترکی که بین وزارتخانههای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان امور مالیاتی منعقد شده است شرایط بهرهمندی شرکتها از اعتبار مالیاتی در صورت سرمایهگذاری در طرحهای دانشگاهی فراهم شده است که این امر، گامی مؤثر در مسیر توسعه علمی و اقتصادی کشور محسوب میشود.