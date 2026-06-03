معاون وزیر راه وشهرسازی گفت:تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی باید با جدیت تمام پیگیر مسائل ایمنی باشند؛  بنابراین در صورت نیاز به هرگونه تغییر در سند ایمنی شرکت، این امر باید صرفاً از طریق نشست‌های تخصصی و علمی صورت گیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در این مراسم با تأکید بر اولویت‌محوری ایمنی در تمامی ارکان سازمان اظهار داشت: اگر ایمنی در اولویت کاری تمام بخش‌های شرکت فرودگاه‌ها قرار گیرد، روند پیشرفت امور شتاب خواهد گرفت. باید باور کنیم که در حوزه ایمنی با هزینه رو‌به‌رو نیستیم، بلکه در حال سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی و تجهیزات منقول و غیرمنقول هستیم تا از آنها محافظت کنیم.

دهقان با اشاره به اهمیت جهانی این حوزه و اضافه شدن ضمیمه ۱۹ کنوانسیون شیکاگو ایکائو (۱۹ Annex) در خصوص ایمنی، تصریح کرد: تکالیف تمامی بخش‌ها مشخص است و ما باید در چارچوب سند تدوین‌یافته و مطابق با مصوبات شورای عالی ایمنی در صنعت هوانوردی عمل کنیم.

 دهقان همچنین بر لزوم تعهد تمامی مشتریان و بهره‌برداران خدمات فرودگاهی به مقررات ایمنی تأکید کرد و افزود: تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی باید با جدیت تمام پیگیر مسائل ایمنی باشند؛  بنابراین در صورت نیاز به هرگونه تغییر در سند ایمنی شرکت، این امر باید صرفاً از طریق نشست‌های تخصصی و علمی صورت گیرد.

الهی‌نیا تأکید کرد: تعامل سازنده با سایر بخش‌ها به‌ویژه سازمان هواپیمایی کشوری، می‌تواند شرایط مطلوبی را در دفتر ایمنی و انطباق مقررات عملیاتی ایجاد کند.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: در بحث ساختاری باید از این دفتر نهایت حمایت به عمل آید و مصوبات قبلی درخصوص ساختار دفتر ایمنی و جایگاه سازمانی مدیران ایمنی فرودگاه‌ها اجرا شود تا جایگاه اصلی و اثرگذار خود را باز یابد؛ دفتر ایمنی هرگز نباید به عنوان یک جایگاه تشریفاتی دیده شود، بلکه باید بازویی عملیاتی در ارتقای استاندارد‌های شرکت باشد.

تخصص متولد شده از دل محدودیت‌ها

 سید حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های پیش روی مدیران اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور، پذیرش هرگونه پست و تعهدی برای خدمت‌رسانی به منزله ایثار است؛ چراکه هر مدیری می‌داند در مسیر پیش رو با دشواری‌های بسیاری روبه‌روست.

 وی افزود: تحریم‌ها و شرایط سخت، متخصصان صنعت هوانوردی ایران را به خبرگانی تبدیل کرده است که امروز در سطح جهانی، قدرت مطلوبی در حل مسائل پیچیده و به‌کارگیری خرد جمعی دارند. خوشبختانه محدودیت‌ها نتوانستند مانع پیشرفت این صنعت شوند و اکنون ایمنی به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار دارد.

نهادینه کردن فرهنگ ایمنی؛ کلید دستیابی به استاندارد‌های جهانی

 مسعود نیکبخت، مدیر سابق دفتر ایمنی و انطباق مقررات عملیاتی نیز در بخشی از این مراسم، دستاورد‌های این حوزه را حاصل تعامل و تلاش جمعی دانست و تأکید کرد: تلاش ما بر این بود که مقوله ایمنی در مسیر رسیدن به استاندارد‌های جهانی رشد کند؛ اما برای تداوم این مسیر، حمایت‌های مدیران ارشد و تبدیل ایمنی به یک "فرهنگ" در ذهن تمامی همکاران در هر سطحی از سازمان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

بازگشت به جایگاه ایمنی در شرایط ویژه پس از جنگ

در پایان، محمد الهی‌نیا، سرپرست جدید دفتر ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، ضمن قدردانی از اعتماد مدیریت ارشد، به شرایط خاص صنعت هوانوردی در دوران پس از جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: هدف ما در این جایگاه، خدمت به میهن و کمک به ارتقای سطح ایمنی در این شرایط حساس است.

وی با اشاره به سوابق مدیریتی خود در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در همین دفتر تصریح کرد: امروز با بازگشت به این جایگاه، محصول تلاش‌های تخصصی مدیران پیشین را تحویل گرفته‌ام و خوشبختانه زیرساخت‌ها برای ارتقای جایگاه ایمنی مهیا شده است. کلید موفقیت ما در این مسیر، هماهنگی کامل میان حوزه مدیریت ایمنی و بخش‌های عملیات فرودگاهی و هوانوردی و حرکت در مسیر برنامه جامع استقرار سیستم مدیریت ایمنی شرکت است.

 در پایان این نشست، اعضای هیئت‌مدیره و معاونین شرکت فرودگاه‌ها با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار سازمانی مناسب، فراهم‌سازی بستر سریع برای اخذ گواهینامه‌های فرودگاهی و توجه ویژه به نیروی انسانی فعال در حوزه ایمنی، برای سرپرست جدید این دفتر آرزوی توفیق کردند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
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