کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی و اقتصادی تراکتور نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتور به لحاظ عدم حضور در کنفرانس خبری بازی مقابل تیم آلومینیوم اراک صادر شده است نظر به اینکه در ماده ۵۱ مقررات انضباطی تعیین مجازات نشده است و حسب ماده ۱۱۷ همان مقررات تعیین آن به رکن قضایی محول شده که با توجه به مصوبه هیات رئیسه محترم فدراسیون فوتبال جریمه نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳۱ مقررات انضباطی در مورد اشخاص حقیقی حداکثر ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه‌های فرهنگی ورزشی ۱- اسپاد الوند ۲- دنا یاسوج نسبت به بخش قابل تجدیدنظرخواهی دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محرومیت و پرداخت جرایم علیه بازیکنان و مربیان تیم‌های فوتبال تجدیدنظرخواهان‌ها به لحاظ تخلفات حادث شده در بازی صادر شده است نظر به محتویات پرونده و منشاء ارتکاب تخلفات و جو حاکم بر بازی لذا مستنداً به مواد ۱۰۶، ۱۰۷ و ۹۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال با تقلیل محرومیت آقایان وحید خشتان و مرتضی ترکمانی به دو جلسه و تعلیق اجرای نصف محرومیت آقایان وحید خشتان -محمد دارابی – مرتضی ترکمانی و سالار گشانی به مدت شش ماه و بقای سایر قسمت‌ها، دادنامه معترض عنه عیناً تائید و اعلام می‌شود این رای قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی چوکا تالش به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجد سلیمان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر بازنده اعلام شدن تیم فوتبال چوکا تالش با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم نفت مسجد سلیمان و پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به لحاظ خودداری از انجام مسابقه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

برچسب ها: تراکتور ، فوتبال
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