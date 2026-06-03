باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از آزادی ۸ محکوم مالی جرایم غیرعمد همزمان با فرارسیدن دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم از زندان‌های این استان خبر داد.

سید حجت‌الله موسوی‌قوام با اعلام این خبر افزود: مجموع بدهی این ۸ مددجو حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که با تلاش تیم‌های صلح و سازش و پیگیری‌های ستاد دیه، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان آن با گذشت و رضایت شاکیان تأمین شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این مبلغ، ۸.۵ میلیارد تومان نیز به عنوان آورده مددجویان تأمین گردیده و بخش باقی‌مانده بدهی این افراد از محل پرداخت تسهیلات به مددجویان پرداخت خواهد شد تا زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد این ستاد در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته ۳۴۷ مددجوی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند.

موسوی‌قوام ادامه داد: از این تعداد، ۱۴۲ نفر محکومان مالی، ۱۷۱ نفر محکومان مهریه و ۳۴ نفر نیز مربوط به پرونده‌های نفقه بودند.

وی خاطرنشان کرد: کل بدهی این ۳۴۷ مددجو، ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال بود که با رایزنی‌های صورت گرفته، ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال آن مورد بخشش شاکیان قرار گرفت.



مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در پایان تاکید کرد: خوشبختانه با همت خیرین و تلاش مددکاران ستاد دیه، در سال گذشته موفق شدیم ۷۶.۶۳ درصد از مطالبات شاکیان را از طریق گذشت و رضایت‌گیری تأمین کنیم که این آمار نشان‌دهنده ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.