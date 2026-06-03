در سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد و عید غدیر در محور قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس محدودیت ترافیکی اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس خبر داد و گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، سالروز قیام ۱۵ خرداد و به مناسبت عید سعید غدیر و در پیش بودن وضعیت تردد و اقدامات کنترلی ترافیک و ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور و سایل نقلیه به ویژه مبادی ورودی و خروجی استان محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های قدیم رشت به قزوین و آستارا اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

او افزود: تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حامل مواد سوختی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز (چهارشنبه ۱۳ خرداد) و روز‌های پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۴ و ۱۵ خرداد از ساعت ۸ تا ۲۴ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل آستارا و بالعکس نیز تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حامل مواد سوختی از ساعت ۱۲۰۰ تا ۲۴ روز جمعه ۱۵ خرداد ماه در محور آستارا - اردبیل و بالعکس ممنوع شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: محدودیت های ترافیکی ، پلیس راه گیلان
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