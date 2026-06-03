به دنبال افزایش خطرات پیرامون امنیت زنجیره تامین انرژی از تنگه هرمز، معاملات آتی نفت خام آمریکا جهشی ۲ درصدی را ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت‌های جهانی نفت امروز چهارشنبه، برای سومین روز متوالی افزایش یافت؛ این صعود تحت تاثیر تشدید تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت و عرضه انرژی از طریق تنگه حیاتی هرمز رخ داده است.

بر اساس داده‌های خبرگزاری «رویترز»، در پی نگرانی سرمایه‌گذاران از گسترش دامنه مواجهه و درگیری‌های منطقه‌ای، معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) با جهشی نزدیک به ۲ درصد، به ۹۵.۴۰ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش قیمت پس از آن صورت گرفت که فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام ادعا کرد موشک‌های شلیک‌شده توسط ایران به سمت پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین را رهگیری کرده است؛ حملاتی که نیرو‌های آمریکایی با هدف قرار دادن مواضعی در جزیره قشم در نزدیکی تنگه هرمز به آن پاسخ دادند. در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز هدف قرار دادن مقر فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا را تایید کرد.

منبع: السومریه نیوز