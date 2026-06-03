رئیس پلیس راه راهور فراجا از یک‌طرفه شدن جاده چالوس و آزاد راه تهران_شمال از ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۳ خرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد و افزود: به دلیل حجم سنگین ترافیک در محور چالوس، از ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۳ خرداد ماه تردد در مسیر (شمال به جنوب) این محور ممنوع شده و مسیر (جنوب به شمال) نیز به صورت یک طرفه مدیریت می‌شود. بر این اساس، تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود و این محدودیت تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران – شمال نیز مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به وضعیت سایر محور‌های شمالی گفت: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال محدوده بایجان ترافیک سنگین وجود دارد.

به گفته وی، در آزادراه پردیس–تهران نیز حدفاصل تونل شماره ۲ تا تونل شماره ۱ ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در سایر محور‌های مواصلاتی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر، آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه تهران – پردیس روان است.

وی در ادامه به شرایط جوی اشاره کرد و گفت: محور‌های هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای بارش باران و مه‌گرفتگی هستند و محور چالوس نیز در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه است. سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سردار کرمی‌اسد همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه کرج–قزوین حدفاصل مهرشهر تا گلدشت خبر داد و افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده ینگی‌امام، بهشت سکینه تا گلدشت، پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد نیز بار ترافیکی سنگین گزارش شده است.

وی در پایان گفت: در آزادراه ساوه – تهران نیز در محدوده رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی ترافیک سنگین جریان دارد و از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت مقررات، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

برچسب ها: پلیس راهور ، جاده چالوس
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