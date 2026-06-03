باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نبی‌الله شمسی‌فر، مدیرکل مخابرات لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در برخی از روستاهای استان نیز به دلیل فرسودگی شبکه‌های هوایی مخابراتی با مشکلات مشابهی مواجه هستیم.

وی افزود: بخش عمده‌ای از شبکه‌های تلفن ثابت روستایی همچنان بر بستر کابل‌های مسی هوایی فعالیت می‌کنند که در معرض آسیب‌های مختلف از جمله شرایط جوی و حوادث قرار دارند و همین موضوع گاهی موجب اختلال در خدمات و نارضایتی مشترکان می‌شود.

مدیرکل مخابرات لرستان با اشاره به اجرای طرح‌های نوین ارتباطی در کشور گفت: سال گذشته پروژه‌ای در سطح کشور و استان اجرا شد که بر اساس آن، امکان ارائه تلفن ثابت به صورت بی‌سیم و بر بستر شبکه تلفن همراه فراهم شد. در حال حاضر هر منطقه‌ای که تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار داشته باشد، می‌تواند از این خدمت بهره‌مند شود.

شمسی‌فر تصریح کرد: مشترکان می‌توانند شماره تلفن ثابت خود را با همان تعرفه و هزینه‌های تلفن ثابت، به صورت بی‌سیم دریافت و استفاده کنند. با این حال، استقبال از این طرح کمتر از حد انتظار بوده است.

وی ادامه داد: در صورتی که اهالی روستای دربند از طریق اداره مخابرات شهرستان اقدام کنند، این امکان وجود دارد که در کوتاه‌ترین زمان تلفن ثابت بی‌سیم در اختیار آنان قرار گیرد و مشکلات ناشی از شبکه‌های فرسوده برطرف شود.

مدیرکل مخابرات لرستان همچنین تأکید کرد: تلفن ثابت بی‌سیم تنها در محدوده همان روستا قابل استفاده است و مشترکان نمی‌توانند از این سرویس در شهرها یا روستاهای دیگر استفاده کنند.

شمسی‌فر با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات گفت: در بسیاری از مناطق، جایگزینی شبکه‌های قدیمی با زیرساخت‌های جدید از جمله فیبر نوری در دستور کار قرار دارد تا مشکلات ناشی از آسیب‌پذیری کابل‌های مسی به تدریج برطرف شود.

وی درباره خدمات اینترنت این طرح نیز اظهار کرد: سرویس تلفن ثابت بی‌سیم امکان استفاده از اینترنت را نیز فراهم می‌کند و تعرفه آن بین سرویس‌های ADSL و اینترنت همراه قرار دارد که از نظر اقتصادی برای مشترکان مقرون‌به‌صرفه است.

مدیرکل مخابرات لرستان در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه مشترکان قبلی این سرویس دارای حجم یا اعتبار باقی‌مانده باشند، با هماهنگی‌های لازم امکان تعیین تکلیف و بازگرداندن اعتبار آنان نیز فراهم خواهد شد