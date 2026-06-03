باشگاه خبرنگاران جوان - رسول خانبازی، رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل راهداری فارس با اشاره به عملکرد دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اداره ایمنی، گفت: در حال حاضر ۱۶ مرکز معاینه فنی در استان در حال بهره‌برداری است و در این مدت، ۵۷ بازدید میدانی از مراکز معاینه فنی انجام شده و همچنین روند ساخت ۳ مرکز معاینه فنی نیز مورد پیگیری و نظارت قرار گرفته که در بخش معاینه فنی نیز ۳۴ هزار و ۶۷۸ فقره معاینه فنی صادر شده است.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس با بیان اینکه ۲ هزار و ۶۱۶ پروانه عبور صادر شده و نظارت بر عبور ۳۸ مورد بار فوق‌سنگین عبوری از استان انجام شده است، ادامه داد: در این مدت، نظارت بر صدور و عبور بار‌های ترافیکی در سطح استان به تعداد ۲ هزار و ۶۱۶ مورد انجام شده و تمامی بار‌های سنگین عبوری از استان، شامل بار‌های دارای پروانه عبور صادره در فارس و سایر استان‌ها، مورد کنترل و پایش قرار گرفته‌اند همچنین تخلفات ثبت‌شده رانندگان، شرکت‌های درون استانی و برون استانی نیز مورد بررسی کارشناسان این اداره قرار گرفت.

خانبازی با اشاره به اقدامات فرهنگی، آموزشی و اجرایی این اداره بیان کرد: همزمان با گرامیداشت روز ملی ایمنی در هفتم اردیبهشت، برنامه‌هایی از جمله برگزاری مانور خودرویی، استقرار گشت‌های کنترل و نظارت و برگزاری شورای ترافیک در شهرستان‌ها اجرا شد.

او گفت: برگزاری مانور خودرویی روز بدون حادثه در سطح شهرستان‌ها با حضور تمامی دستگاه‌های امدادی از جمله پلیس، اورژانس، هلال احمر و راهداری، برگزاری جلسات شورای ترافیک با تأکید بر ایمنی، عیادت از مجروحان سوانح رانندگی و تقدیر از کادر پزشکی، حضور تیم‌های کنترل و نظارت با لباس فرم در پلیس‌راه‌ها، توزیع و نصب بنر‌های ایمنی در پایانه‌ها و محور‌های بین‌راهی، برگزاری مراسم زنگ ایمنی در ستاد و شهرستان‌ها، حضور مسئولان اداره کل در برنامه‌های اطلاع‌رسانی و نصب رایگان شبرنگ وسایل باری به مناسبت روز ایمنی، از دیگر برنامه‌های اجراشده در دو ماه گذشته بوده است.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس گفت: پیگیری اولیه برای استفاده از شبکه شاد به منظور آموزش ایمنی عبور و مرور با همکاری آموزش و پرورش و آموزشگاه ایمان، بررسی و بازنگری مدارک مدیران فنی ۱۵۴ شرکت حمل و نقل مسافر و ۳۲۱ شرکت حمل و نقل کالا نیز در این بازه زمانی انجام شده است.

او در پایان سخنان خود تاکید کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی تلفات جاده‌ای از ۱۱۶۶ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۷۰ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است که افزایش بسیار اندکی (۳/۰ درصدی) نسبت به سال گذشته داشته است. همچنین استان فارس از لحاظ شاخص تلفات به شاخص معتبر میلیون وسیله نقلیه کیلومتر پیموده شده با عدد شاخص ۹/۵ در جایگاه ششم قرار دارد که وضعیت نسبتأ مطلوبی برای استان به حساب می‌آید.

منبع: راهداری فارس