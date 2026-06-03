باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - خیر آبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری گفت: از دی‌ماه سال گذشته تا اردیبهشت، ارز دارو حدود ۹۰۰ میلیون دلار کم شده است.

به گفته وی، از سه میلیارد دلار نیمی از آن برای تجهیزات پزشکی و بخش دیگر برای دارو است که با این احتساب قیمت بین ۶ تا ۷ برابر خواهد شد.

خیرآبادی ادامه داد: در سه سال گذشته، شرکت‌های بیمه ۸۰ همت زیان انباشته داشته‌اند. کمبود دارویی در کشور وجود دارد و برخی از داروها در جنگ مصرف شده و اکنون سهمیه بندی ارز اعمال شده که جلوی خرید مواد اولیه گرفته خواهد شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر برگشت سرمایه پس از ۴۰۰ روز صورت می‌گیرد و شرکت‌های تولیدی دیگر توان تولید نخواهند داشت.

در ادامه مراسم، سپهری، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: صنعت داروسازی معتقد است که پرداختی از جیب بیماران باید تغییر پیدا کند و این وظیفه حوزه سلامت و صندوق‌های بیمه‌گر است.

سپهری بیان کرد: الان حدود ۴۲۶ درصد قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است و هزینه مواد مختلف نیز ۱۱۲ درصد افزایش داشته است. با ثابت ماندن قیمت‌ها صنعت دارویی دیگر نتوانسته به تولید خود ادامه دهد و کمبود اقلام دارویی در بازار ایجاد خواهد شد.

در ادامه مراسم، موسوی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: تولید داخلی، ضامن سلامت مردم و‌ سبب رشد اقتصاد کشور خواهد بود.

به گفته وی، اگر صنعت داروسازی نبود، ارز زیادی صرف واردات دارو می‌شد. معتقدیم که سالی سه بار باید بازنگری و اصلاح قیمت‌ها بررسی و انجام شود.