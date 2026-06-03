باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، حسین اخگرپور با اشاره به برنامه‌ریزی و اجرای عملیات میدانی از ابتدای اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: شهرداری منطقه ۱۹ در آستانه مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی را در حوزه‌های خدمات شهری، فضای سبز، پاکسازی و ایمن‌سازی در محدوده حرم مطهر و محور‌های پیرامونی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در بخش خدمات شهری، آماده‌سازی پارکینگ‌های موقت ویژه زائران در محدوده شمالی و غربی حرم مطهر انجام شد که شامل تراشه‌ریزی، تسطیح، جمع‌آوری خاک و نخاله، علف‌زنی و پاکسازی در وسعتی حدود ۳۰ هکتار است. همچنین پاکسازی و ساماندهی فضای سبز و جنگل‌کاری‌ها در محور‌های منتهی به حرم مطهر از جمله محور خلیج فارس، بزرگراه شهید هاشمی، بلوار علامه عسگری، محدوده دانشگاه شاهد، محور یادگار امام (ره) و ورودی نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در وسعتی بیش از ۲۰ هکتار اجرا شد.

اخگرپور با اشاره به استمرار پاکسازی حاشیه معابر و بزرگراه‌ها تصریح کرد: از ابتدای اردیبهشت‌ماه تاکنون بیش از ۸۰ کامیون خاک، نخاله و ضایعات ساختمانی جمع‌آوری و به مراکز مجاز منتقل شده است.

شهردار منطقه ۱۹ در تشریح اقدامات ایمنی و نگهداشت شهری گفت: شست‌وشوی المان‌های شهری، زنده‌گیری سگ‌های بلاصاحب، ایمن‌سازی پل عابر پیاده جعفرآباد در بزرگراه شهید هاشمی، رنگ‌آمیزی جداول مسیر‌های منتهی به نمایشگاه شهر آفتاب و ایمن‌سازی چاه‌های بلااستفاده از دیگر اقدامات انجام‌شده در این ایام است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی برای تسهیل تردد زائران خاطرنشان کرد: در راستای بهسازی زیرساخت‌های ترافیکی و ارتقای کیفیت معابر، بیش از ۴ هزار تن آسفالت در بزرگراه‌ها و مسیر‌های منتهی به حرم مطهر اجرا و همزمان عملیات جدول‌بندی معابر در نقاط نیازمند ساماندهی نیز انجام شد.

اخگرپور در پایان با تأکید بر هماهنگی مستمر مدیریت شهری با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان گفت: تلاش شده است با بسیج امکانات و اجرای به‌موقع اقدامات، زمینه برگزاری مراسمی منظم، ایمن و در شأن زائران و آرمان‌های والای حضرت امام خمینی (ره) فراهم شود.