باشگاه خبرنگاران جوان ـ ماجرا از جایی آغاز شد که مشخص شد مادر یکی از دانشآموزان این مجتمع به دلیل بدهکاری در زندان است و پس از اطلاع کادر مدرسه از این موضوع، مسئولان مدرسه با همراهی معلمان، دانشآموزان و خانوادهها تصمیم گرفتند با برگزاری یک گلریزان، زمینه آزادی این مادر را فراهم کنند.
این حرکت خیرخواهانه با استقبال گسترده دانشآموزان و خیرین همراه شد و نیکوکاران حتی در روزهای سخت جنگ نیز کمک به این مادر زندانی را متوقف نکردند و در حالی که مدارس کشور در تعطیلی به سر میبرد، با اعلام شماره حساب ستاد دیه استان در قالب پویش روشنای رهایی در نهایت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جمعآوری و برای آزادی این مادر اختصاص داده شد.
محمدرضا باغستانی، مدیر این موسسه فرهنگی و آموزشی که از ابتدای شکلگیری این پویش پیگیر اجرای آن بود و جلسات متعددی را با مدیران ستاد دیه و خیرین مختلف برگزار کرد، درباره این اقدام خیرخواهانه گفت: این حرکت با همراهی و پیگیری همگی همکاران موسسه و مدیران مدارس ۶ گانه حضرت امام حسین علیهالسلام به ویژه آقای سید مصطفی سجادی معاون اجرایی موسسه و خانمها نقیبی و نورالدینی مدیران دبیرستان دوره اول و دبستان دخترانه به مرحله اجرا رسید.
وی افزود: تلاش ما در این مجموعه بر این بود که با برگزاری آیینهای گلریزان در شش مدرسه زیرمجموعه مجتمع، بتوانیم کمک خوب و درخوری را برای ستاد دیه استان فراهم کنیم تا زمینه آزادی این مادر زندانی فراهم شده و روشنای امید دوباره به خانهی این دانشآموز و خانواده او بازگردد.
محمدعلی شاهحسینی، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان نیز با تقدیر از این اقدام کمنظیر و تأثیرگذار گفت: بار دیگر دانشآموزان و مدارس استان یزد نشان دادند که در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همواره پیشگام هستند و با روحیه همدلی و مسئولیت اجتماعی در این میدان حضور دارند.
وی افزود: این حرکت ارزشمند گام بزرگی برای بازگرداندن امید به یک خانواده بود و بیتردید بدون همراهی و حمایتهای صمیمانه این موسسه فرهنگی و آموزشی و مشارکت دانشآموزان و خیرین، فراهم شدن زمینه آزادی این مادر زندانی به این سرعت و با اینحجم از بدهی میسر نمیشد؛ اقدامی که بار دیگر جلوهای از مهربانی، ایثار و نوعدوستی مردم یزد را به نمایش گذاشت.
چند سالی است مدارس استان یزد با برگزاری گلریزانهای دانشآموزی، همواره در مسیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد قدم برداشتهاند و هر سال بر تعداد مدارس مشارکتکننده در این حرکت خداپسندانه افزوده میشود.
گفتنی است موسسه فرهنگی آموزشی حضرت امام حسین علیه السلام یزد، سال گذشته نیز با برگزاری گلریزان دانشآموزی، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان را به ستاد دیه استان اهدا کرده بود.
منبع؛ روابط عمومی ستاد دیه