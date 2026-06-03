باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لزوم استفاده از رنگ‌های مختلف در طراحی داخل خانه + فیلم

بهتر است در لوازم منزل از رنگ‌های گوناگون استفاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی ابدی، کارشناس معماری و طراح داخلی در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که رنگ و بوی برخی از منازل سبب بروز افسردگی می‌شود.

وی افزود: هیچ مشکلی ندارد اگر افراد در طراحی منازل خود از لوازم با رنگ‌های مختلف استفاده کنند.

مطالب مرتبط
لزوم استفاده از رنگ‌های مختلف در طراحی داخل خانه + فیلم
young journalists club

سازه‌هایی که نفس می‌کشند + فیلم

لزوم استفاده از رنگ‌های مختلف در طراحی داخل خانه + فیلم
young journalists club

قلعه سب؛ نمونه‌ای بی نظیر از معماری با خشت و گل + فیلم

لزوم استفاده از رنگ‌های مختلف در طراحی داخل خانه + فیلم
young journalists club

دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha