باشگاه خبرنگاران جوان - با گرمتر شدن هوا، بازار خرید گل و گیاه دوباره رونق گرفته و بسیاری از خانوادهها به فکر جان دادن دوباره به باغچهها و گلدانهای خانه افتادهاند. در این میان، انتخاب گیاهان فصلی همیشه ساده نیست. برخی گلها در نگاه اول زیبا، پرگل و کمدردسر به نظر میرسند اما بعد از مدتی به گیاهانی تبدیل میشوند که تمام فضای باغچه را اشغال میکنند یا مدام نیاز به هرس و کنترل دارند.
وبسایت Southern Living در گزارشی به معرفی چند گیاه فصلی پرداخته که بسیاری از باغبانها پس از کاشت آنها دچار پشیمانی میشوند. کارشناسان این رسانه تاکید دارند شناخت رفتار گیاه پیش از خرید، به اندازه زیبایی ظاهری آن اهمیت دارد.
نیلوفر پیچ، زیبا اما مهاجم
گلهای شیپوری و رنگارنگ نیلوفر پیچ باعث شده این گیاه یکی از محبوبترین انتخابها برای پوشاندن نردهها و دیوارها باشد. اما مشکل از جایی شروع میشود که این پیچک با سرعت زیادی رشد میکند و دانههای آن در تمام باغچه پخش میشود. کارشناسان میگویند این گیاه میتواند در مدت کوتاهی کنترل باغچه را از دست صاحب خانه خارج کند و حذف کامل آن نیز کار سادهای نیست. به همین دلیل توصیه میشود اگر کسی همچنان به کاشت این گل علاقه دارد، آن را در گلدانهای محدود یا فضاهای کنترلشده نگهداری کند.
سیبزمینی زینتی، گیاهی که همه جا را میگیرد
برگهای بنفش و سبز این گیاه در طراحی فضای سبز بسیار پرطرفدار است اما رشد سریع آن میتواند دردسرساز شود. این گیاه در مدت کوتاهی به اطراف گسترش پیدا میکند و گاهی اجازه رشد به سایر گلها را نمیدهد. متخصصان باغبانی توصیه میکنند این گیاه بیشتر در گلدان یا با هرس مداوم نگهداری شود تا کنترل آن آسانتر باشد.
گل گندم، زیبایی کوتاهمدت با دردسر بلندمدت
گل گندم با گلهای آبی و بنفش چشمگیر، باغچه را بسیار زیبا میکند اما بذرهای فراوان آن به سرعت در خاک پخش میشود. بسیاری از باغبانها پس از چند فصل متوجه میشوند این گل تقریبا در همه بخشهای باغچه رشد کرده و حذف آن دشوار شده است. کارشناسان توصیه میکنند گلهای خشک شده این گیاه پیش از تولید بذر جدا شوند تا از تکثیر بیرویه آن جلوگیری شود.
رعنا زیبا، جذاب برای پروانهها اما پرزحمت
رعنا زیبا به دلیل ظاهر متفاوت و جذب حشرات گردهافشان محبوب است، اما این گیاه نیز به شدت بذرپاشی میکند. باغبانها معمولا بعد از مدتی با تعداد زیادی جوانه ناخواسته در نقاط مختلف باغچه روبهرو میشوند. کارشناسان میگویند اگر کسی قصد نگهداری از این گل را دارد باید مرتب غلافهای بذر آن را جدا کند.
گل ساعت، مهمان همیشگی باغچه
این گیاه به دلیل باز شدن گلها در ساعات عصر به گل ساعت معروف است و عطر مطبوعی دارد. با این حال، ریشههای قوی و بذرهای فراوان آن باعث میشود هر سال دوباره در باغچه ظاهر شود. حتی اگر گیاه اصلی حذف شود، احتمال رشد مجدد آن در فصل بعد وجود دارد. برخی باغبانها در شبکههای اجتماعی نیز از رشد غیرقابل کنترل این گیاه گلایه کردهاند و معتقدند مدیریت آن زمانبر است.
شاهپسند درختی، زیبا اما دردسرساز در مناطق گرم
گل شاهپسند درختی به دلیل مقاومت بالا در برابر گرما و کمآبی محبوبیت زیادی دارد اما در مناطق گرمسیری میتواند به گیاهی مهاجم تبدیل شود. این گیاه به سرعت گسترش پیدا میکند و حذف کامل آن بسیار دشوار است. کارشناسان هشدار میدهند پیش از کاشت این گیاه باید شرایط اقلیمی منطقه بررسی شود زیرا در برخی مناطق حتی در فهرست گونههای مهاجم قرار دارد.
چرا شناخت گیاه قبل از خرید مهم است؟
کارشناسان حوزه باغبانی میگویند بسیاری از مردم هنگام خرید فقط به زیبایی گلها توجه میکنند و کمتر درباره ویژگیهای رشد، میزان گسترش یا نیازهای نگهداری گیاه تحقیق میکنند. در حالی که بعضی گیاهان فصلی اگرچه در ابتدا کمهزینه و زیبا به نظر میرسند، اما بعدا میتوانند هزینه نگهداری باغچه را افزایش دهند یا حتی به سایر گیاهان آسیب بزنند.
برخی متخصصان توصیه میکنند پیش از خرید هر گیاه، شرایط آبوهوایی منطقه، نوع خاک، میزان نور و سرعت رشد آن بررسی شود. همچنین استفاده از گیاهان بومی و کمتهاجم میتواند انتخابی کمدردسرتر برای فضای سبز خانه باشد.
عجله در کاشت هم دردسرساز میشود
علاوه بر انتخاب اشتباه گیاه، زمان کاشت نیز اهمیت زیادی دارد. به گفته کارشناسان بسیاری از افراد با اولین روزهای گرم بهار، گلهای فصلی را وارد باغچه میکنند. در حالی که بازگشت سرمای ناگهانی میتواند تمام زحمات آنها را از بین ببرد. متخصصان توصیه میکنند برای کاشت گلهای حساس، دمای شب باید به طور ثابت بالاتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد و خاک نیز کاملا گرم شده باشد. در غیر این صورت احتمال آسیب به ریشه و توقف رشد گیاه وجود دارد.
باغبانی کمدردسر، ترند جدید فضای سبز
در سالهای اخیر گرایش به سمت باغبانی کمهزینه و کمنگهداری بیشتر شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مردم امروز به دنبال گیاهانی هستند که علاوه بر زیبایی، نیاز کمتری به هرس، آبیاری و کنترل مداوم داشته باشند. به همین دلیل استفاده از گیاهان بومی، چندساله و مقاوم به گرما بیشتر از گذشته توصیه میشود.
منبع: ایرنا