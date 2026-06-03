در حال حاضر ۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی سراسر کشور با موفقیت به پایان رسیده است. حجم این عملیات بزرگ و تخصصی برای امسال بسیار چشمگیر بوده، به طوری که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات از برنامه‌های تعمیراتی سهمیه سالانه نیروگاه‌ها به اتمام رسیده و واحد‌ها آماده تولید انرژی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - با ورود به فصل گرما و افزایش چشمگیر مصرف برق در بخش‌های مختلف، اورهال و تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به عنوان شریان اصلی تامین انرژی کشور، نقشی حیاتی در پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌ها ایفا می‌کند.

با نزدیک شدن به روز‌های اوج بار مصرف برق در تابستان، آمادگی تولیدی نیروگاه‌های کشور به ویژه نیروگاه‌های حرارتی که سهم قابل توجهی در تامین برق کشور دارند، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. انجام به موقع و دقیق تعمیرات دوره‌ای و اساسی (اورهال) این واحد‌های نیروگاهی در فصول کم‌مصرف سال، ضامن تولید پایدار، افزایش ضریب آمادگی تولید و جلوگیری از خروج ناگهانی واحد‌ها در روز‌های گرم سال است؛ فرآیندی پیچیده که هرساله از پاییز آغاز می‌شود تا شبکه برق کشور با حداکثر ظرفیت به استقبال پیک تابستان برود.

در همین راستا و بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، آخرین وضعیت تعمیرات جهت آمادگی نیروگاه‌های کشور برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ مشخص شد.

طبق اطلاعات واصله به باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر ۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی سراسر کشور با موفقیت به پایان رسیده است. حجم این عملیات بزرگ و تخصصی برای امسال بسیار چشمگیر بوده، به طوری که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات از برنامه‌های تعمیراتی سهمیه سالانه نیروگاه‌ها به اتمام رسیده و واحد‌ها آماده تولید انرژی هستند.

بر اساس این گزارش، اندک حجم باقی‌مانده از برنامه‌های تعمیراتی نیز با شتاب بالا در حال اجراست و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان خرداد به طور کامل به پایان خواهد رسید تا تمامی ظرفیت نیروگاهی کشور با آمادگی صددرصدی در مدار خدمت‌رسانی قرار گیرد.

پایان تعمیرات نیروگاهی و عبور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات، نشان از آمادگی فنی بالای شبکه تولید برق کشور برای رویارویی با موج گرمای تابستان دارد که البته حفظ پایداری کامل آن، در گرو همراهی و مدیریت مصرف از سوی مشترکان خواهد بود.

برچسب ها: تعمیرات نیروگاهی ، وزارت نیرو
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