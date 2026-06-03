باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری با اشاره به برخی حملات گزارششده به اماکن غیرنظامی در مناطق مختلف، بر ضرورت واکنش جدی نهادهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: بیعملی در برابر چنین رخدادهایی، به تضعیف اعتماد به سازوکارهای بینالمللی منجر خواهد شد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از مواضع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (سازمان همکاری اقتصادی (اکو))، ابراز امیدواری کرد: تقویت چندجانبهگرایی منطقهای بتواند زمینه کاهش تنشها و دور شدن عوامل مخرب فرامنطقهای از محیط زیست کشورهای عضو را فراهم کند.
وی در ادامه منطقه اکو را یکی از مناطق آسیبپذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی دانست و به چالشهایی همچون افزایش دما، خشکسالیهای مکرر، کاهش منابع آب، تخریب سرزمین، طوفانهای گرد و غبار، آتشسوزیهای جنگلی و افت تنوع زیستی اشاره کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران پنج پیشنهاد را مطرح کرد که شامل تدوین چارچوب همکاری منطقهای برای مقابله با طوفانهای گرد و غبار، تقویت شبکههای منطقهای پایش تغییرات اقلیمی و تبادل دادههای زیستمحیطی، گسترش همکاری در حوزه مدیریت پایدار منابع آب و مقابله با بیابانزایی، توسعه پروژههای مشترک حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستمهای فرامرزی و افزایش همکاری در زمینه اقتصاد سبز، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای پاک میشود.
وی تأکید کرد: هیچ کشوری بهتنهایی قادر به مقابله با چالشهای پیچیده زیستمحیطی نیست و همکاری منطقهای یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تضمین آیندهای پایدار است.
انصاری در پایان آمادگی کامل ایران را برای گسترش همکاریهای علمی، فنی و اجرایی با کشورهای عضو اکو اعلام کرد.