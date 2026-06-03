تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در تشریح روند اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: از زمان ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۳۱۶ هزار نفر شرایط لازم برای بهره‌مندی از این طرح را احراز کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس قانون، خانواده‌هایی که فرزند سوم آن‌ها از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد، مشمول دریافت زمین هستند. همچنین طبق احکام بودجه سنواتی، خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال نیز در زمره مشمولان این قانون قرار می‌گیرند.

رضایی با بیان اینکه واگذاری زمین در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و در استان‌هایی با نرخ باروری کمتر از ۲.۵ انجام می‌شود، گفت: تاکنون برای بیش از ۱۶۰ هزار متقاضی، تأمین زمین صورت گرفته است.

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره پراکندگی متقاضیان اظهار داشت: بیشترین میزان ثبت‌نام در استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، خراسان جنوبی و یزد انجام شده است. همچنین بیشترین عملکرد در انعقاد قرارداد واگذاری و تحویل زمین مربوط به استان‌های خراسان جنوبی، یزد، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، فارس و قم بوده است.

وی ادامه داد: از نظر درصد تحقق تأمین و تخصیص زمین، استان‌های فارس، خراسان جنوبی، قم، کرمان و یزد در صدر قرار دارند. در برخی استان‌ها از جمله یزد و قم نیز برای بیش از ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط، زمین تأمین شده است.

رضایی در خصوص چالش‌های پیش‌روی اجرای این طرح گفت: محدودیت‌های قانونی در استفاده از اراضی درجه یک و دو کشاورزی، اراضی جنگلی، جلگه‌ای و مناطق تحت حفاظت محیط زیست از مهم‌ترین موانع تأمین زمین محسوب می‌شود. این محدودیت‌ها به‌ویژه در استان‌های شمالی، کردستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد نمود بیشتری دارد.

وی تأکید کرد: سازمان ملی زمین و مسکن خود را موظف به اجرای قانون می‌داند و حتی در مواردی که زمین دولتی در اختیار نباشد، از طریق خرید زمین و تأمین منابع لازم برای واگذاری رایگان به متقاضیان اقدام می‌کند.

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به اقدامات این سازمان در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۷ هزار هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن تأمین شده که ظرفیت ساخت حدود دو میلیون واحد مسکونی را دارد.

رضایی افزود: در حوزه مسکن محرومان نیز با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده و زمین مورد نیاز برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی تأمین و در اختیار بنیاد قرار گرفته است تا از طریق مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های موجود، برای اقشار کم‌برخوردار مسکن احداث شود.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، اظهار کرد: فرآیندهای اجرایی و اداری با هدف کاهش زمان انتظار متقاضیان در حال بهبود است و سازمان ملی زمین و مسکن تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن تعهدات خود را در قبال مشمولان طرح جوانی جمعیت عملیاتی کند.