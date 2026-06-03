وزیر نیرو، در حاشیه افتتاح نیروگاه متانول کاوه در جمع خبرنگاران، از افزایش ۴ برابری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه متانول کاوه در جمع خبرنگاران، به تشریح آخرین وضعیت صنعت آب و برق کشور، اقدامات انجام شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین سیاست‌های جدید برای مدیریت مصرف و برخورد با پرمصرف‌ها پرداخت.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است، گفت: از منظر تابستان پیش‌رو در شرایطی قرار داریم که باید به هم کمک کنیم. اما افرادی هستند که با وجود شرایط سخت، به دنبال منافع خود هستند و با مصرف بی رویه آب و برق حق دیگر افراد جامعه را تضیع می‌کنند. از طرفی در بدنه وزارت نیرو در تلاش هستیم که برق و آب را به همه مردم برسانیم، البته با اهداف راهبردی کشور که هدف اصلی ماست.

علی‌آبادی با اشاره به وضعیت بارش‌ها افزود: به لطف بارش‌های صورت گرفته، در سال آبی جاری برخی استان‌ها در شرایط بهتری قرار دارند. البته استان اصفهان، تهران، قم و برخی دیگر از استان‌ها همچنان در تنش آبی قرار دارند، ولی نسبت به سال گذشته وضعیت کمی بهتر است.

وزیر نیرو در خصوص نحوه برخورد با پرمصرف‌ها تصریح کرد: برای پرمصرف‌ها چه در آب و چه در برق، قواعدی تعیین شده است که در چارچوب آن حرکت خواهیم کرد. هر کسی که بیش از الگوی مصرف، خارج شود، در مرحله اول جرایمی برای این افراد در نظر گرفته شده است و در مرحله بعد، برق یا آب این دسته از مشترکان قطع خواهد شد. این اقدامات همه در چارچوب قانون و مقررات کشور است.

علی‌آبادی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: در مقیاس جهانی، تحولات حاکی از آن است که در مرحله انقلاب صنعتی چهارم هستیم و به سمت برقی‌سازی حرکت می‌کنیم. در نتیجه، مصرف برق افزایش می‌یابد. در این شرایط باید حفاظت از محیط زیست را نیز مد نظر قرار داد که استفاده از سوخت‌های فسیلی آسیبی به محیط زیست وارد نکند. پس استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یک تعهد جهانی است و موضوعی است که دنیا نیز بدون درنگ به سمت آن حرکت می‌کند.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده در ایران گفت: در کشور نیز اقدامات خوبی در این حوزه رخ داده است، به طوری که از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۴ برابر شده است. در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرده است.

علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: شرایط کشور جنگی است و با تمام این شرایط تلاش می‌کنیم بر اوضاع غلبه کنیم. امروز هم شاهد ورود ۱۱۷ مگاوات ظرفیت جدید به مدار بودیم که نوید تحقق اهداف را می‌دهد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزیر نیرو ، نیروگاه تجدیدپذیر
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