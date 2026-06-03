سرپرست مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک از آمادگی این مرکز در خدمت رسانی به ورزشکاران اعزامی به تورنمنت‌های پیش رو با الویت مسافران ناگویا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لاله حاکمی در خصوص امکانات و برنامه‌های مرکز پزشکی ورشی آکادمی ملی المپیک اظهار کرد: مرکز پزشکی ورشی آکادمی ملی المپیک برای ارائه هر چه بهتر خدمات به ورزشکاران از سال گذشته بازسازی و اصلاحاتی که در کابین‌های فیزیوتراپی و برخی قسمت‌ها نیاز بود را آغاز کرده است و در همین راستا تجهیزاتی با همکاری شرکت نفت نیز تهیه شد و همچنان نیز در حال تجهیز کردن سایر قسمت‌ها هستیم. 

وی افزود: از گذشته دو فیزیوتراپ ارزشمند در مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک حضور داشتند که همچنان با هدف پیشگیری از آسیب‌ها و درمان آسیب‌ها به ورزشکاران خدمت رسانی می‌کنند. همچنین بمنظور بالابردن آگاهی ورزشکاران و مربیان مطالب آموزشی مفیدی در خصوص فیزیوتراپی در قالب مقالات روی سایت آکادمی موجود کردیم تا ورزشکاران بهره ببرند.

سرپرست مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک ادامه داد: دپارتمان تغذیه بخش دیگری از مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک است که علاوه بر انتشار پیام‌های آموزشی مفیدی که برای اطلاع ورزشکاران روی سایت آکادمی قرار می‌دهد، برگزاری وبینار‌های آموزشی ویژه ورزشکاران و مربیان را در دستور کار دارد.

دکتر حاکمی با تاکید بر اهمیت تغذیه برای ورزشکاران اعزامی به رویداد‌های مختلف گفت:، اما نقش تغذیه برای ورزشکاران فقط به اطلاع رسانی و دوره آموزشی محدود نمی‌شود و بسیار فراتراست چراکه تاثیر مستقیم بر عملکرد ورزشکاران و کسب نتایج بهتر آنان دارد.

وی ادامه داد: تغذیه بخصوص در رشته‌های وزنی اعزامی به بازی‌ها اهمیت بیشتری دارد، ورزشکاری که سر وزن نیست و نیاز به افزایش و کاهش اصولی وزن دارند باید از متخصص تغذیه در روند سر وزن رسیدن کمک بگیرد.

وی افزود: بطور مثال ورزشکاری که باید ۱۰ کیلوگرم وزن کم کند اگر از راه اصولی و زیر نظر متخصص تغذیه نباشد واین کاهش ناگهانی صورت بگیرد قطعا دچار آسیب و بیماری می‌شود و در نهایت شاهد کاهش عملکردش خواهیم بود و تمام تمریناتی که انجام داده بود و زحمات و هزینه‌هایی که ماه‌ها برای اعزام این ورزشکار کشیده شده بود بی نتیجه می‌ماند.

وی تاکید کرد: از فدراسیون‌ها توقع داریم با توجه به اینکه تغذیه یک برنامه بلند مدت است و بحث تغذیه همانند روند معاینات پزشکی در آستانه اعزام نمی‌توانیم پیش برویم و وقتی لیست نهایی اعزام اعلام می‌شود دیگر ارزیابی تغذیه اهمیتی ندارد و لازم است در همین روز‌ها که لانگ لیست مشخص است در صورت نیاز ورزشکار به تغییر وزن و دریافت برنامه غذایی صحیح از کارشناس مرکزتغذیه آکادمی کمک بگیرند. 

وی ادامه داد: تاکنون بسیاری از فدراسیون‌ها طی نامه‌ای از ما درخواست ارتباط و استفاده از دپارتمان تغذیه آکادمی را داشتند و ما توقع داریم که سایر فدراسیون‌ها نیزهرچه سریعتر در این خصوص اقدام کنند.
دکتر حاکمی افزود: مرکز پزشکی آکادمی ملی المپیک با همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون پزشکی ورزشی یک دوره آنتی دوپینگ برگزار کرد؛ متاسفانه باوجودیکه دراین دوره ۴۰ مربی ثبت نام کرده بودند و تمامی امور حضورشان با کمیته آموزش نیز هماهنگ شده بود، اما متاسفانه با حضور فقط حدود ۱۵ نفر دوره آنتی دوپینگ برگزار شد.

وقتی دوره‌ای ارزشمند، با این اهمیت و با همکاری سه ارگانی که در زمینه مبارزه با دوپینگ و آشنایی با مواد ممنوعه و قوانین استفاده از مکمل‌ها بیشترین اطلاعات را دارند، برگزار می‌شود؛ انتظار می‌رود مربیان تیم‌های ملی اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا استقبال بیشتری کرده و در این دوره‌ها شرکت کنند.

وی تاکید کرد: مربیان اعزامی آگاه باشند که برای مربیگری در بازی‌های آسیایی ناگویا باید دوره (ADEL) را بگذرانند چراکه ناگویا مربی که گواهی (ADEL) را نداشته باشد به دهکده راه نمی‌دهد. همچنین ورزشکاران اعزامی نیز باید گواهی (ILA) را دارا باشند.

وی ادامه داد: تیم پزشکی کاروان نیز موظف است که دوره (ADEL) در حوزه خودشان پیش از اعزام گذرانده باشد. 

دکتر حاکمی در خصوص معاینات پزشکی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: پیش از آزمون‌های سنجش قابلیت‌های جسمانی، ورزشکاران مورد یک ارزیابی اولیه پزشکی (شامل فشار خون، نوار قلب و ارزیابی عضلانی و اسکلتی) قرار می‌گیرند تا در مراحل گذراندن تست‌های سنجش دچار آسیب و مشکل نشوند.

وی افزود: این معاینات اولیه شامل ورزشکارانی می‌شود که جزو لانگ لیست هستند؛ البته در صورت مشاهده مشکل قطعا روند درمان آغاز می‌شود تا پیش از اعلام لیست نهایی درمان کامل شود و به محض اینکه لیست نهایی اعلام شود معاینات پزشکی تکمیلی و تخصصی‌تر و دقیق تری با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی برای ورزشکاران اعزامی صورت می‌گیرد.

دکتر حاکمی در پایان افزود: مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک تمامی تلاش خود را برای اعزام کاروان پاک و سالم و حضوری پرقدرت در بازی‌های آسیایی ناگویا به کار گرفته است و در راستای وظایف ذاتی خود در کنار کاروان قرار دارد و یار و همراه ورزش ایران است.

برچسب ها: فدراسیون پزشکی ورزشی ، کمیته ملی المپیک
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