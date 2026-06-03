مدیرکل استاندارد استان کردستان از پلمب تجهیزات پنج شهربازی سرپوشیده در سنندج به دلیل رعایت نکردن الزامات استاندارد و ایمنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی سحری اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های انجام شده از سوی کارشناسان و مسئول اداره حقوقی استاندارد کردستان، تجهیزات بازی در پنج شهربازی سرپوشیده سنندج به علت غیراستاندارد بودن پلمب شد.

وی با تاکید بر ضرورت تامین ایمنی تجهیزات بازی، به‌ویژه در مراکز مورد استفاده کودکان، افزود: نظارت بر عملکرد شهربازی‌ها و بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات به‌صورت مستمر در دستور کار اداره‌کل استاندارد استان قرار دارد.

مدیرکل استاندارد کردستان ادامه داد: بهره‌برداران مراکز تفریحی موظف‌اند نسبت به استانداردسازی تجهیزات و دریافت تأییدیه‌های لازم اقدام کنند و در صورت بی‌توجهی به ضوابط و مقررات، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

سحری بیان کرد: تجهیزات پلمب‌شده تا زمان رفع نواقص و تأیید ایمنی، اجازه فعالیت نخواهند داشت.

به گفته وی، تجهیزات پلمب‌شده شامل سازه بادی، ایرهاکی، تکان‌دهنده، گیم کودک، گیم بسکت، سافت پلی و گیم آب‌پاش است.

منبع: روابط عمومی استاندارد استان 

برچسب ها: کردستان ، پلمپ ، شهربازی ، استاندارد
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