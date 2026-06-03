باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - ماشاالله ایزدی در چهارصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهرکرد ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، از همکاری مجموعه مدیریت شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه‌های عید غدیر در سطح شهر، اظهار داشت: با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر، فضاسازی محیطی و پشتیبانی از موکب‌های فعال در سطح شهر انجام شده و تلاش بر این است که این برنامه‌ها به بهترین شکل ممکن برگزار شوند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر اهمیت تأمین آب و توسعه فضای سبز شهری، گفت: آب مایه حیات است و حفظ نشاط، شادابی، زیبایی و توسعه شهرکرد به عنوان مرکز استان، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌های آبی و فضای سبز است.

وی با اشاره به جمعیت شناور شهرکرد و حضور روزانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این شهر، افزود: توسعه و نگهداری فضای سبز نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، حفظ محیط زیست و افزایش جذابیت‌های شهری دارد و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همراهی مجموعه آب و فاضلاب استان است.

ایزدی خواستار تسریع در اجرای طرح انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز شهری شد و تصریح کرد: انتظار می‌رود با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، این طرح هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد تا بخشی از نیاز‌های فضای سبز شهر تأمین شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین پیشنهاد ایجاد کمربند سبز پیرامون شهر، آرامستان و محور‌های ورودی از جمله مسیر شهرکرد به فرخشهر را مطرح کرد و گفت: ایجاد فضا‌های سبز مناسب در مبادی ورودی شهر می‌تواند نقش مؤثری در زیباسازی منظر شهری و ایجاد حس مطلوب برای شهروندان و مسافران داشته باشد.

وی ضمن قدردانی از مدیرکل آب و فاضلاب استان و مدیران مرتبط، ابراز امیدواری کرد با همفکری، همکاری و بهره‌گیری از خرد جمعی، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه، پیشرفت و تعالی شهرکرد به عنوان مرکز استان برداشته شود.