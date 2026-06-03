دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیکا از ورود دستگاه قضایی به موضوع سقوط بخشی از پل تازه‌احداث‌شده بر روی رودخانه شیرین‌بهار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سجاد میرچناری اظهار کرد: در پی سقوط بخشی از دستک ورودی این پل به دلیل عدم رعایت استانداردهای فنی در ساخت، موضوع به‌صورت فوری در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی با اشاره به بازدید میدانی از محل حادثه افزود: در راستای صیانت از بیت‌المال، حفظ حقوق عامه و بررسی ترک فعل احتمالی مسئولان و تخلفات پیمانکار، به همراه رئیس امور عشایر شهرستان از پل مذکور بازدید به عمل آمد.

دادستان اندیکا بیان کرد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی واصله، به دلیل فقدان پی‌ریزی و زهکشی مناسب و همچنین عدم رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه، سایر دستک‌های پل نیز در معرض خطر سقوط قرار دارند که این امر می‌تواند خسارات جانی و مالی برای عابران در پی داشته باشد.

میرچناری با تأکید بر ممنوعیت عبور و مرور از این پل تا زمان بازسازی و ایمن‌سازی کامل آن، تصریح کرد: دستورات قضایی لازم در خصوص تشکیل پرونده، بررسی ابعاد موضوع و برخورد با مقصران احتمالی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تضییع بیت‌المال و ترک فعل در پروژه‌های عمرانی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

منبع: دادگستری خوزستان

 

برچسب ها: دادستان ، خوزستان
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