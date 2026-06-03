بیانیه وزارت خارجه در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در خلیج فارس

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه نفتکش ایرانی و دکل مخابراتی در قشم را محکوم و تاکید کرد: ایران در اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از تمامیت سرزمینی، از همه ظرفیت‌ها جهت مقابله با اقدامات تجاوزکارانه استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اقدام تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا در تعرض به یک نفتکش ایرانی در تنگه هرمز و حمله به یک دکل مخابراتی در جزیره قشم، که در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد از مبدا دو کشور منطقه صورت گرفت، را به شدت محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است:

این اقدامات تجاوزکارانه نه تنها نقض تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین است بلکه نقض فاحش اصل بنیادین منع توسل به زور وفق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید.

وزارت امور خارجه همچنین ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در استفاده استعماری از قلمرو و امکانات کشور‌های منطقه برای پیشبرد طرح‌های تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت مستقیم و روشن حاکمان کویت و بحرین در رابطه با اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته را خاطرنشان می‌کند.

وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که اقدام هر کشوری در اجازه‌دادن به طرف‌های متجاوز برای استفاده از قلمروی خاکی، دریایی و هوایی یا امکانات و پایگاه‌های مستقر در قلمروی آنها جهت انجام یا پشتیبانی از تجاوز نظامی علیه ایران، نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و اصل حسن همجواری بوده و وفق قطعنامه شمار ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مثابه ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه ایران محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، از همه ظرفیت‌ها جهت مقابله با اقدامات تجاوزکارانه، از جمله از طریق هدف قرار دادن مبدا و منبع حملات تجاوزکارانه، استفاده خواهد کرد.

بدیهی است مسئولیت آثار و پیامد‌های ناشی از این وضعیت بر عهده متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی و همه طرف‌هایی است که با در اختیار گذاشتن قلمرو و امکانات خود، آنها را در ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه ایران یاری می‌دهند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، تجاوز آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بزنید و نترسید که ما ملت مبعوث شده پشت سر شما هستیم
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
باید کاخهای این کشورها مورد هدف قرار بدهیم تا بدانند جان خودشان هم درامان نیستند
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اولا که خداقوت دوما مردم پشت نیروهای نظامی هستند سوما اعتمادمردم راجلب کنید شرایط ملت خیلی خوب نیست وفشارزیادی راتحمل میکنند دشمنان داخلی که گرانی وتورم وغیره راانجام میدهندنابودکنیددشمنان خارجی کاری ازپیش نمیبرند
۴
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
حالا حمله آمریکا به ایران نقض آتش بس هست یا نه؟
نقض فاحش آتش بس چه طور؟
نقض خیلی فاحش آتش بس چه طور؟
اگه از مذاکره حرف بزنید به خدا اشکال از خودمون هست نه آمریکا
۷
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
خسته مون کردیذ
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
وقتی یه موشک یا پهباد کار هزاران ساعت مذاکره را انجام میده
۴
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
کاش برای شکستن محاصره دریایی قبل از اینکه دیر بشه هم یه فکری می کردید.
۳
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا داره حمله به ایران رو عادی سازی میکنه ، چیزی شبیه لبنان برامون تدارک دیده ، پس تا دیر نشده باید حرکت نهایی رو شروع کنیم.
۵
۲۷
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