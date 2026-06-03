باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - آیتالله علی آلآقا در آیین بزرگداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای پانزدهم خرداد و شهدای جبهه مقاومت، به تبیین ابعاد شخصیت الهی بنیانگذار انقلاب پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با تمجید از جایگاه والای مردم کردستان، این استان را به فرموده رهبر شهید انقلاب «سرزمین فداکاری و وفاداری» نامید و افزود: در سالهای حساس آغازین انقلاب که دشمن با هدف برادرکشی و ایجاد جنگهای داخلی وارد میدان شده بود، مردم با بصیرت این دیار با ایستادگی و مردانگی، توطئههای دشمن را شناختند و خنثی کردند. وی تأکید کرد این رشادتهای فراموشنشدنی، پرونده درخشان مردم کردستان را در تاریخ انقلاب نورانیتر کرده است.
سخنران مراسم با اشاره به تقارن زمانی سه مناسبت بزرگ، اظهار داشت: امسال سالگرد ارتحال امام (ره) با عید سعید غدیر به عنوان روز اکمال دین، و همچنین گرامیداشت شهدای پانزدهم خرداد – روزی که امام راحل با شجاعت علیه سلطه آمریکا و کاپیتولاسیون فریاد کشید – همزمان شده است. این مجلس، تجدید میثاقی با آرمانهای آن پیر فرزانه است که جهان اسلام را در غمی عمیق فرو برد.
آیتالله آلآقا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وحدت شیعه و سنی، حکایتی از «جامی»، شاعر بلندآوازه اهل سنت نقل کرد که در مدح حضرت امیرالمؤمنین (ع) اشعاری سروده بود.
وی این همدلی را نشانی از عشق مشترک امت اسلام به خاندان پیامبر (ص) دانست و با استناد به اشعار امام شافعی در ارادت به اهل بیت، تصریح کرد: افتخار جامعه اسلامی، محبت به پیامبر و اهل بیت اوست و این محبت، سد مستحکمی در برابر تفرقه است.
وی خدامحوری را ویژگی بارز امام خمینی (ره) برشمرد و گفت: امام حتی برای یکبار در طول حیات خود، رضای مخلوق را بر رضای خالق ترجیح نداد و جمله «عالم محضر خداست» تابلوی راه امام بود.
وی افزود: امام در میان طوفان حوادث، آرامشی داشت که ناشی از اتصال به قدرت لایزال الهی بود. او در زندان، در میان جمعیت، و در تمامی شرایط، هیچ اضطرابی به خود راه نمیداد چرا که ایمان داشت عالم تحت تدبیر الهی است.
آیتالله آلآقا با هشدار نسبت به توطئههای دشمن در ایجاد شکافهای مذهبی، تأکید کرد: امام خمینی (ره) پدر مستضعفین جهان بود و فراتر از مرزها، به وحدت امت اسلامی میاندیشید. امروز جنگ دشمن نه فقط با گلوله و موشک، بلکه با جنگ نرم و تفرقه است. دفاع از آرمانهای امام، در وحدت عملی شیعه و سنی نهفته است.
وی حمایت از رهبر معظم انقلاب را یک وظیفه شرعی و ملی خواند و افزود: تداوم راه امام راحل و رهبر شهید امت در گرو حمایت از رهبر بصیر و شجاع انقلاب اسلامی است که تمام نقشههای استکبار را ناکام گذاشته است.
آیتالله علی آلآقا با بیان اینکه ایران امروز به برکت ایستادگی ملت به قدرت بلامنازع منطقهای تبدیل شده است، تصریح کرد: دشمنان اسلام به دنبال ایجاد تفرقه و جنگهای قومیتی هستند، اما سدِ مستحکم وحدت مردم، تمام نقشههای آنان را نقش بر
آب کرده است.
این استاد حوزه با اشاره به وضعیت کنونی منطقه و تحمیل شکست بر دشمنان، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی با مدیریت تنگه هرمز و نمایش قدرت بازدارندگی، ثابت کرده است که مالک واقعی امنیت منطقه است.
وی افزود: اعتراف مقامات آمریکایی به گروگان گرفته شدن منافعشان توسط ایران با بودجهای ناچیز، نشاندهنده شکست مفتضحانه دشمن است.
آیتالله آلآقا در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران به چیزی کمتر از پایان تحریمها، بازگشت داراییهای بلوکهشده و پایان دادن به جنگافروزیهای اسرائیل و آمریکا رضایت نخواهد داد، تصریح کرد: اگر دشمن شرایط حقطلبانه ایران را نپذیرد، با شکستهای سنگینتری روبرو خواهد شد و به فضل الهی و با عنایت امام زمان (عج)، پرچم اسلام در جهان برافراشته خواهد ماند.