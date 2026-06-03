حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان، از نیرو‌های فداکار انتظامی که در جریان کودتای صهیونیستی دی‌ماه ۱۴۰۴ در همدان به شهادت رسید، اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، در حالی که مأموران نیروی انتظامی بدون سلاح در شهرستان همدان برای حفظ امنیت مردم در برابر اغتشاشگران در محل مستقر بودند، تعدادی از اوباش به سمت آنان حمله‌ور شدند.

در این میان، شهید سرگرد محمودجواد بخشیان از همکاران خود جدا افتاد. اغتشاشگران که این مأمور فداکار نیروی انتظامی را تنها یافتند، به وی حمله کرده و او را به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و جرح قرار دادند.

در حالی که شهید محمدجواد بخشیان بر روی زمین افتاده بود، فردی از میان جمعیت با  چاقویی که همراه داشت ضرباتی به پهلوی شهید وارد کرد که موجب خونریزی شدید شد.

پس از رسیدن نیرو‌های انتظامی و متفرق شدن اغتشاشگران، سرگرد بخشیان به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات و خونریزی به شهادت رسید.

بلافاصله دستور ویژه قضایی برای شناسایی عوامل این جنایت صادر شد و با انجام اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و فنی، از جمله بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، متهم اصلی شناسایی و دستگیر شد.

پس از دستگیری فتح‎الله آوری و بازرسی محل اقامت او، آلت قتاله (چاقو)، هودی مشکی آغشته به خون و همچنین همان کتانی سفیدرنگی که در تصاویر دوربین‌های مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود، کشف شد.

محکوم‌علیه پس از دستگیری، اتهامات انتسابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفت.

پزشکی قانونی نیز علت مرگ شهید بخشیان را چاقوخوردگی به پهلوی چپ و عوارض ناشی از این جراحات اعلام کرد.

فتح‌الله آوری در جریان تحقیقات پرونده جزئیات نحوه حضور خود در اغتشاشات، تفتیش شهید برای یافتن سلاح و وارد کردن ضربه چاقو به وی را تشریح کرد.

همچنبن براساس مفاد پرونده، نامبرده دارای سوابقی همچون آدم‌ربایی، ضرب و جرح عمدی، تهدید با چاقو و شرکت در سرقت مقرون به آزار بوده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد و با توجه به مستندات موجود در پرونده، اقاریر متهم، گزارش پزشکی قانونی، بررسی تصاویر دوربین‌های مدار بسته و شکایت اولیای دم، اتهام قتل عمد محرز و فتح‌الله آوری به قصاص محکوم شد.

رأی صادره پس از فرجام‌خواهی متهم به دیوان عالی کشور ارسال شد و این مرجع عالی قضایی نیز با توجه به قرائن و مستندات پرونده، حکم قصاص را تأیید و ابرام کرد.

در نهایت، حکم قصاص فتح‌الله آوری فرزند شاحسین، قاتل شهید محمدجواد بخشیان، اجرا شد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، حکم اعدام
خبرهای مرتبط
احکام اعدام سه متجاوز به عنف اجرا شد
حکم اعدام دو لیدر کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران اجرا شد
سرشبکه سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی به دار مجازات آویخته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
فرشاد محمدی
۱۵:۱۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
درود بر دستگاه قضا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۳:۳۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تمام وطن فروشان که به مردم،نیروهای مسلح،بسیج آسیب رساندند و مجروح و شهید کردند و اموال عمومی را تخریب کردند به درک واصل کنید،نباید بخاطر مصرف الکل و مواد،کوچکترین تخفیف مجازات داده شود.
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
عذابش شدید. اما افراد دیگری هم که آسیب زدند باید محاکمه شوند
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تشکر از قوه قضاییه با صلابت وپشت کار این جانیان به سزای اعمالشان برسانید
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۲:۵۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرا متهمی بااین سابقه سیاه وپرونده باید آزاد توجامعه باشه که همچین جنایتی بکنه
۶
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
این قاتلان برنامه ریزی شده قبلا مشروب و مواد مخدر استفاده کردن
وارد خیابان ها شدن برای انجام رفتارها وحشیانه


نباید عرق خوری و استفاده مواد مخدر
باعث تخفیف در مجازات بشه

فرد عرق خور و معتاد در چهار دیواری خونه ش ازاده
حتی خونواده ش تحمل ش نداره
چ برسه

در خیابانها و امکان عمومی
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تشکر از قوه قضاییه
۷
۱۶
پاسخ دادن
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
آخرین اخبار
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی