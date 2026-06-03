باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس درزینیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس با اشاره به شرایط جوی حادثساز در منطقه، گفت: به دلیل افزایش بیسابقه بیشینه دمای هوا در روز جمعه، مدیر جهاد کشاورزی به همراه رئیس اداره امور دام شهرستان، واحدهای مرغداری فعال در سطح چالوس را از نظر وضعیت تنش دمایی و عملکرد سیستمهای خنککننده مورد بررسی میدانی قرار دادند.
او افزود: طی بررسیهای میدانی به عمل آمده در چندین سالن مرغداری که علیرغم رعایت تمهیدات اولیه مانند تنظیم تهویه و تأمین آب خنک، امکان کنترل دمای داخلی سالن وجود نداشت، شاهد تلفات ناگهانی ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه به دلیل افزایش تنش گرمایی بودیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس یکی از مهمترین نتایج این بررسی میدانی را ضرورت بازنگری در الگوی ساخت سالنهای مرغداری متناسب با اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور دانست و گفت: در بخش کشاورزی و به ویژه صنعت طیور، امنیت زیستی و پایداری تولید مستقیماً به مدیریت بحرانهای اقلیمی وابسته شده است. نادیده گرفتن این واقعیت، زنجیره تأمین گوشت سفید منطقه را با مخاطره جدی روبهرو خواهد کرد.
درزینیا در پایان با تأکید بر اهمیت صنعت طیور در تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و احیای زیستبومهای روستایی، افزود: پرورش طیور در شهرستان چالوس نقشی کلیدی در معیشت دهها خانواده روستایی و تأمین امنیت غذایی منطقه ایفا میکند. وقوع چنین خساراتی نهتنها سرمایه مرغداران را به خطر میاندازد، بلکه زنجیره اشتغال غیرمستقیم از خوراکدانه تا کشتارگاه را نیز متأثر میسازد. ضروری است مرغداران با توجه به روند افزایشی دما و نزدیک شدن به ماههای گرم سال، حداقل دو هفته پیش از شروع موج گرما، امکانات تهویه مناسب و مکانیزه کردن سالن را کنترل کرده و تجهیزات خنککننده و ابزار کاهش دما را آماده به کار نگاه دارند تا از خسارت تنش دمایی در امان بمانند.