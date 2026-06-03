ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران از اجرای برنامه جامع ساماندهی لکه‌های صنعتی استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ۳۸ لکه صنعتی استان تهران طی دو سال آینده به شهرک‌های صنعتی غیردولتی تبدیل خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علیرضا پور در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد مفهوم لکه‌های صنعتی اظهار کرد: از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، در نقاط مختلف استان تهران و کشور مجموعه‌هایی از واحدهای تولیدی و صنعتی به‌صورت پراکنده و بدون برخورداری از چارچوب‌های کامل قانونی و زیرساختی شکل گرفته‌اند که امروز از آن‌ها با عنوان «لکه‌های صنعتی» یاد می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۵ لکه صنعتی در استان تهران شناسایی شده که از این تعداد، ۳۸ لکه مشمول مصوبه هیئت وزیران شده‌اند. این مصوبه با هدف ایجاد نظم، چارچوب قانونی و ارتقای خدمات‌رسانی به این مناطق صنعتی به تصویب رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به آمار این مناطق گفت: مجموع مساحت ۳۸ لکه صنعتی استان حدود ۲۰ هزار و ۴۵۰ هکتار است و بیش از ۱۲۳ هزار نفر در آن‌ها اشتغال دارند. همچنین حدود ۲۰ هزار و ۷۶ واحد تولیدی و صنعتی در این مناطق فعالیت می‌کنند.

پور ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ اقدامات ساماندهی این لکه‌ها آغاز شده و تاکنون برای ۲۱ لکه صنعتی شرکت خدماتی تشکیل شده است. همچنین ۱۷ لکه دیگر نیز در مراحل بررسی و تشکیل ساختارهای مدیریتی قرار دارند.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مرکزی ساماندهی لکه‌های صنعتی در استانداری تهران گفت: این دبیرخانه با مدیریت استاندار تهران و با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی استان فعالیت می‌کند. در همین راستا جلسات متعددی با شرکت‌های خدماتی، هیئت‌های مؤسس و فرمانداران ۱۱ شهرستان استان برگزار شده و جزئیات مصوبه و الزامات آن برای ذی‌نفعان تشریح شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، حداکثر ظرف دو سال آینده دیگر عنوان «لکه صنعتی» در استان تهران وجود نخواهد داشت و تمامی این مناطق به شهرک‌های صنعتی غیردولتی تبدیل خواهند شد.

وی درباره ضرورت این ساماندهی اظهار داشت: بسیاری از این مناطق فاقد زیرساخت‌های ضروری از جمله ایستگاه آتش‌نشانی، فضای سبز، شبکه‌های زیست‌محیطی و تصفیه‌خانه فاضلاب هستند. همچنین فعالیت واحدهای صنعتی مختلف بدون جانمایی اصولی در کنار یکدیگر، مشکلات متعددی در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری ایجاد کرده است.

پور افزود: در شهرک‌های صنعتی رسمی، صنایع بر اساس نوع فعالیت دسته‌بندی و جانمایی می‌شوند؛ به عنوان مثال صنایع شیمیایی، غذایی و فلزی در پهنه‌های مشخص مستقر می‌شوند، اما در بسیاری از لکه‌های صنعتی این اصول رعایت نشده است.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح گفت: ساماندهی این مناطق علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، زمینه توسعه پایدار صنعتی را فراهم می‌کند. منابع مالی حاصل از فرآیندهای قانونی نیز صرف توسعه زیرساخت‌ها، تأمین خدمات ایمنی، فضای سبز و امکانات عمومی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران خاطرنشان کرد: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین استاندار تهران، روند ساماندهی لکه‌های صنعتی به‌صورت جدی در حال پیگیری است و جلسات هفتگی برای بررسی آخرین وضعیت این طرح در استانداری برگزار می‌شود.

وی در پایان از صاحبان واحدهای صنعتی و شهروندان خواست در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر یا اعلام موارد مرتبط، به شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران واقع در میدان فاطمی، خیابان فلسطین مراجعه کنند.

این نسخه با ساختار خبری، تیتر، لید، نقل‌قول‌های مستقیم و چینش حرفه‌ای برای انتشار در خبرگزاری‌ها تنظیم شده است.

برچسب ها: شهرک صنعتی ، ساماندهی
خبرهای مرتبط
استمرار تولید و پایداری زنجیره تامین کالاهای ضروری مردم
اتابک: تولید ایران و تاجیکستان با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک توسعه یابد
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
آخرین اخبار
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند