ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علیرضا پور در گفتوگو با رادیو اقتصاد مفهوم لکههای صنعتی اظهار کرد: از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، در نقاط مختلف استان تهران و کشور مجموعههایی از واحدهای تولیدی و صنعتی بهصورت پراکنده و بدون برخورداری از چارچوبهای کامل قانونی و زیرساختی شکل گرفتهاند که امروز از آنها با عنوان «لکههای صنعتی» یاد میشود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۵ لکه صنعتی در استان تهران شناسایی شده که از این تعداد، ۳۸ لکه مشمول مصوبه هیئت وزیران شدهاند. این مصوبه با هدف ایجاد نظم، چارچوب قانونی و ارتقای خدماترسانی به این مناطق صنعتی به تصویب رسیده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران با اشاره به آمار این مناطق گفت: مجموع مساحت ۳۸ لکه صنعتی استان حدود ۲۰ هزار و ۴۵۰ هکتار است و بیش از ۱۲۳ هزار نفر در آنها اشتغال دارند. همچنین حدود ۲۰ هزار و ۷۶ واحد تولیدی و صنعتی در این مناطق فعالیت میکنند.
پور ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ اقدامات ساماندهی این لکهها آغاز شده و تاکنون برای ۲۱ لکه صنعتی شرکت خدماتی تشکیل شده است. همچنین ۱۷ لکه دیگر نیز در مراحل بررسی و تشکیل ساختارهای مدیریتی قرار دارند.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مرکزی ساماندهی لکههای صنعتی در استانداری تهران گفت: این دبیرخانه با مدیریت استاندار تهران و با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی استان فعالیت میکند. در همین راستا جلسات متعددی با شرکتهای خدماتی، هیئتهای مؤسس و فرمانداران ۱۱ شهرستان استان برگزار شده و جزئیات مصوبه و الزامات آن برای ذینفعان تشریح شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران تصریح کرد: طبق برنامهریزی انجام شده، حداکثر ظرف دو سال آینده دیگر عنوان «لکه صنعتی» در استان تهران وجود نخواهد داشت و تمامی این مناطق به شهرکهای صنعتی غیردولتی تبدیل خواهند شد.
وی درباره ضرورت این ساماندهی اظهار داشت: بسیاری از این مناطق فاقد زیرساختهای ضروری از جمله ایستگاه آتشنشانی، فضای سبز، شبکههای زیستمحیطی و تصفیهخانه فاضلاب هستند. همچنین فعالیت واحدهای صنعتی مختلف بدون جانمایی اصولی در کنار یکدیگر، مشکلات متعددی در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری ایجاد کرده است.
پور افزود: در شهرکهای صنعتی رسمی، صنایع بر اساس نوع فعالیت دستهبندی و جانمایی میشوند؛ به عنوان مثال صنایع شیمیایی، غذایی و فلزی در پهنههای مشخص مستقر میشوند، اما در بسیاری از لکههای صنعتی این اصول رعایت نشده است.
وی با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح گفت: ساماندهی این مناطق علاوه بر ارتقای زیرساختها و خدمات عمومی، زمینه توسعه پایدار صنعتی را فراهم میکند. منابع مالی حاصل از فرآیندهای قانونی نیز صرف توسعه زیرساختها، تأمین خدمات ایمنی، فضای سبز و امکانات عمومی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران خاطرنشان کرد: بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین استاندار تهران، روند ساماندهی لکههای صنعتی بهصورت جدی در حال پیگیری است و جلسات هفتگی برای بررسی آخرین وضعیت این طرح در استانداری برگزار میشود.
وی در پایان از صاحبان واحدهای صنعتی و شهروندان خواست در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر یا اعلام موارد مرتبط، به شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران واقع در میدان فاطمی، خیابان فلسطین مراجعه کنند.
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